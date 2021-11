Juan Pablo Sorin habló sobre la homosexualidad en el fútbol

El ex jugador dio una entrevista a ESPN 90; respaldó al jugador australiano Joshua Cavallo, que habló sobre su orientación sexual

Juan Pablo Sorin ha quedado en la memoria colectiva como un gran lateral izquierdo con proyección al ataque, dueño de un juego integral que supo mostrar en Argentinos, River, la selección nacional y varios equipos extanjeros. Aquella creatividad que desplegó en la cancha, luego la amplió fuera de ella y tras el retiro, agregándole su natural toque de sensibilidad. Buceador incansable desde “Tubo de Ensayo”, el programa que hacía en FM La Tribu en las noches de los lunes en los 90, atravesó el tiempo con el mismo compromiso por causas ambientales, la minoridad, las luchas de género y la discriminación.

A partir del caso del futbolista australiano Joshua Cavallo, que hace unos días habló libremente sobre su orientación sexual, Sorin opinó sin tabúes en una entrevista con ESPN F90. “Por suerte cada vez pasa menos en el fútbol, pero antes estaba mal visto ir a un psicólogo; te tomaban de loquito. Si tenías un problema, ‘cómo vas a confiar en…’ Por suerte a Marcelo Roffé lo tuvimos en las selecciones”, comentó.

Sorin respondió el tuit de Cavallo y felicitó al Adelaida United por su apoyo al jugadorCaptura Twitter

Cuando le preguntaron sobre si convivió con la homosexualidad en el fútbol, admitió: “Me pasó de ver cómo miraban desde la psicología a cualquier otro tipo de terapia. Capaz a mí me tocó ir a terapia para ir a respirar y uno te miraba con cara mala, yo siempre fui de sumar. Pero la psicología no es solo para el fútbol, si no para cualquier circunstancia de la vida y ni que hablar las decisiones de qué quiere hacer cada uno con su amor, con su cuerpo. Por eso el otro día el australiano, Joshua, estuvo muy bien en decirlo, sacarse eso de encima y no tendría que ser novedad. Por suerte se empiezan a romper todos los tabúes”.

Además, reconoció que sufrió de depresión luego de la eliminación de la selección argentina en el Mundial de Corea-Japón 2002. “Tuve una depresión muy grande, pero hay que seguir siempre. Estuvimos en el cumpleaños de Charly (García) e hizo una versión del tema ‘Influencia’ que dice ‘no podés escapar ni correr de tu destino’. Escuchaba eso y es verdad, hay que seguir, hay que volver a vestir la camiseta y jugar un Mundial como no pudimos hacerlo en 2002″, reconoció.

También recordó el debut de Lionel Messi en la selección argentina cuando fue expulsado a los 47 segundos en un partido amistoso contra Hungría en 2005. “Fuimos a buscar al árbitro y le dijimos de todo. Aparte, cuando se putea se hace en español. El árbitro se retiraba, era marcar el final echando al que iba a ser el mejor jugador del mundo y le decíamos eso, y ya lo había echado. Con Leo hablamos mucho, no solo la contención en el vestuario porque había llorado, pero recuerdo que le dije ‘vos vas a dejar de jugar en la selección cuando vos quieras’. Me salió decírselo, lo podés intuir, de acompañarlo, como lo hice desde cualquier lugar”, afirmó.

Sorin, con la futbolista Macarena Sánchez, la principal impulsora de la profesionalización del fútbol femeninoDaniel Jayo – AP

A Sorin le gusta la literatura. “Me apasionaban las letras y la profesora que tenía era muy buena. Es lindo cuando está esa simbiosis entre el profesor y el alumno”. Y habló del idilio con la gente a través de la selección: “Durante la entonación del Himno, me pasaba que me imaginaba a toda la gente de la Argentina. Las provincias, yo no las conozco todas, pero están todos pendientes de nosotros y ahí es cuando te surge la entrega total, no hay límites. De hecho mi carrera es corta por eso, por infiltrarme por querer estar siempre y lo volvería a hacer. Nunca se relaciona la plata con la Selección, pero cuando jugás al fútbol es hacer lo mismo que hacías cuando eras chico, pero profesionalizado”.

Sorin, hoy de 45 años, terminó su carrera en Cruzeiro, en 2009. Sobre su retiro, explicó: “Tenía para unos años más, pero ahí viene ese animal que uno tenía adentro. Pero cuando no fui más a la Selección sentí que una parte mía se murió. Me mató y también admitía el paso del tiempo y las decisión de un entrenador que no te convocó (luego del Mundial 2006 asumió Alfio Basile), pero justo ahí vinieron las lesiones. Después del Mundial de Qatar 1995 uno quiso todo y cuando no te tocó estar fue duro”.

