Juan Martín Del Potro sorprendió a una abuela de 90 años en su cumpleaños y el video se hizo viral

Etel es fanática del extenista y su familia quiso darle el mejor regalo. El momento de la sorpresa y la reacción de la mujer.

Pese a que está retirado del tenis, Juan Martín del Potro sigue emocionando. Esta vez no se trató de su potente drive o de su letal servicio, sino de un cariñoso saludo a una fanática llamada Etel que fue sorprendida por el ídolo para su cumpleaños número 90.

Las imágenes del entrañable gesto del tenista se viralizaron en las redes sociales y generaron mucha emoción. Etel es fanática de Del Potro desde sus inicios y nunca había tenido la oportunidad de conocerlo.

Mientras compartía una reunión por el aniversario de la mujer, un video se comenzó a proyectar en un telón que su familia había colocado para poder visualizarlo. Allí, la Torre de Tandil apareció para saludarla por su cumpleaños y la sorprendió.

“Hola Etel, me enteré que es tu cumpleaños número 90, asique este video es para mandarte un beso grande”, comenzó el tandilense, de 33 años, mientras que la cumpleañera no podía creer quién estaba hablando. Etel, emocionada y al borde del llanto, no dejaba de sorprenderse mientras Delpo continuaba con su mensaje.

“Deseo que tengas un gran día y ojalá vengan muchos años más, que la pases muy bien y que disfrutes”, terminó con su saludo la Torre.

“Noo”, expresó la cumpleañera con un tono de sorpresa que no terminaba de encontrarle explicaciones a lo que estaba viviendo.

Más tarde, la mujer de 90 años, usó sus redes sociales para agradecer el gesto que Del Potro había tenido con ella. “Ay gracias gracias gracias Delpo todavía creo que es un sueño!”, escribió Etel desde su cuenta personal de Instagram comentando el posteo que hizo el equipo de comunicación que tiene Juan Martín.

Del Potro se retiro del tenis por problemas en sus rodillas y dificilmente vuelva al circuito profesional. (REUTERS/Matias Baglietto/File Photo)Por: REUTERS

Juan Martín Del Potro, quién en febrero de este año colgó la raqueta, cosechó a lo largo de su carrera 22 títulos ATP incluido el US Open de 2009, una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la inolvidable Copa Davis en 2016 con la delegación argentina y llegar a estar en el top 3 del ranking mundial en 2018, pero también cosechó el amor de muchos simpatizantes que lo colocaron como un ídolo.