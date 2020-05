Juan José Sebreli: “Promuevo algo perfectamente democrático, la desobediencia civil”

En medio de la pandemia de coronavirus que ya se cobró la vida de más de 350 mil personas en todo el mundo, irresponsablemente el intelectual fomentó que la gente salga a la calle y que los comerciantes abran sus negocios en contra del decreto presidencial que establece el período de aislamiento social preventivo y obligatorio, aún vigente en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia.

Después de que se confirmara la cifra de más de 13 mil infectados en todo el país, Sebreli sostuvo que “la desobediencia civil está en los tratados más democráticos del mundo”.

“Significa que todos los comerciantes que van a cerrar porque no pueden sostenerlo, todos la mismo día levanten las persianas y que toda la gente salga a la calle”, afirmó.

Y continuó: “Esa es la solución, no podemos mirar para adelante porque esto sigue avanzando y no hay ninguna oposición, la oposición no hace nada”.

Consultado sobre qué pasaría si con ese consejo muchos salieran a la calle y se contagiaran, negó que fuera a suceder: “No, porque los contagios ahora están en los geriátricos y las villas miserias”.