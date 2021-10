Juan Grabois: “Me hace ruido la fortuna de los Kirchner”

El dirigente social criticó el patrimonio de la vicepresidenta y su familia. “Este tema no es un tema de la agenda de la gente”, opinó.

El líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, manifestó que “le hace ruido” la fortuna de la familia de la vicepresidenta Cristina Kirchner, y consideró que es “parte del divorcio de la agenda de los políticos con la gente”.

En una entrevista que brindó a radio Con Vos, el dirigente social dijo que a él le “hace ruido, a la base no” y consideró “que la regeneración de la política necesita de un voto de simplicidad de vida”.

En ese sentido, señaló que la familia de la ex presidenta tiene “usos y costumbres de la burguesía argentina”, y se mostró a favor de la política de los berlineses, quienes sostenían la necesidad de poner a disposición las propiedades ociosas y especulativas “al servicio del pueblo”.

“No pienso que esté mal tener un patrimonio importante, pero los políticos que se admiran como (Angela) Merkel o (Joe) Biden tienen patrimonios superiores a los de Argentina y nadie los investiga demasiado”, destacó. Y además, afirmó que este tema no le interesa a la gente, “que está pensando en tener un techo, trabajo, salud, y no en estas cosas”.

“Es un tema del morbo de buscar siempre la parte oscura, la parte negativa. Hay una fascinación por lo sucio, que da clicks, y audiencia, y lo otro no”, aseguró.

Al ser consultado por la medida de congelamiento de precios, impulsada por el secretario de Comercio Interior Roberto Feletti, Grabois declaró: “Creo que es una medida temporaria, necesaria y que va a ser útil pero no es ninguna cosa novedosa; el macrismo mantuvo precios cuidados, una forma también de control de precios. Espero que el Gobierno la sostenga con firmeza, más allá de las presiones de los empresarios”.

Por último, criticó la frase “platita” del candidato del Frente de Todos Daniel Gollán, y concluyó: “Alguien se equivocó muy feo con la expresión platita pero éstas son medidas de inversión pública que están llegando despacio, pero están llegando, y es importante que eso no se traslade a la inflación”.