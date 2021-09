Juan Grabois: “Los Kulfas de la vida le hacen daño al país, no cuidan al Presidente ni a la institucionalidad”

El dirigentes social es uno de los que pide un “cambio en el rumbo económico”. En su cuenta de Twitter apoyó la presentación de renuncias de los ministros que responden a Cristina Kirchner.

El dirigente social Juan Grabois opinó este miércoles sobre la crisis que se generó en el Gobierno a raíz de la renuncia de un grupo de ministros que responden a Cristina Kirchner, luego de la derrota electoral en las PASO. En ese sentido, apuntó contra el titular de la cartera de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, al acusarlo de “cuidar” su “cargo y privilegios”.

“Cinco funcionarios pusieron su renuncia a disposición del Presidente, algunos dirigentes estamos pidiendo cambios en el rumbo económico y el funcionamiento del gabinete ¿eso es un golpe? Jodeme, pensé que se llamaba democracia”, cuestionó Grabois, en referencia a la renuncia de los ministros “Wado” De Pedro, de Justicia Martín Soria y de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, de Cultura, Tristán Bauer, conjuntamente con la titular del PAMI, Luana Volnovich y la del ANSES, Fernanda Raverta.

En ese sentido, en su cuenta de Twitter, el dirigente social alertó que hubo una “sobreactuación” que “no es inocente: son los Kulfas de la vida que le hacen daño al país; no cuidan al presidente ni a la institucionalidad sino sus cargos y privilegios”. Más temprano, había compartido la posición del Frente Patria Grande, espacio que integra, donde reclamaban: “Sin cambios no hay futuro”.

Con el hashtag “Es hora de avanzar”, Grabois compartió el pedido de un “salario universal de reconstrucción, salarios dignos para trabajadores del sector privado, público y economía popular, recuperación educativa, alimentos sanos y accesibles, acceso a lotes y vivienda digna, planificación y metas de gobierno y eliminación de privilegios”.

No es la primera vez que el dirigente social, que forma parte de la coalición gobernante, se manifiesta en contra de diversas decisiones del Poder Ejecutivo. A pocos días de conocerse la derrota electoral, había expresado: “Esto fue una piña, cachetada en la ‘jeta’ y si no te levantás con esto no te levantás con nada; hay que cambiar todo”.

“Desde que empecé a militar en el 2001 los sectores públicos populares siempre pidieron laburo y educación para los pibes, y la gente no recuperó el laburo y los pibes no se pudieron educar”, agregó y exigió “recuperar lo que se perdió: hablo de becas para los jóvenes que perdieron contacto con la escuela, descuentos en cargas impositivas para las pymes y el aumento del salario para los trabajadores en relación de dependencia”.

“Tenemos laburantes que ganan 29 mil pesos en blanco y para vivir en la Ciudad (de Buenos Aires) una familia debe tener 69 mil pesos, ¿esperamos que la gente nos aplauda?”, lanzó.

Reuniones en Casa Rosada

Tras conocer las renuncias de los funcionarios que responden a la vicepresidenta, Fernández encabezó una reunión con Cafiero, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Juan Zabaleta (Desarrollo Social), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Matías Lammens (Turismo y Deportes), Carla Vizzotti (Salud), Sabina Frederic (Seguridad), Claudio Moroni (Trabajo), Felipe Solá (Cancillería) y Cecilia Todesca. Pese a haber compartido un acto, Guzmán no asistió al encuentro.

Al término, varios de los funcionarios que estuvieron en la reunión, salieron a mostrar su apoyo. “Todo mi apoyo a Alberto Fernández, síntesis de la unidad popular para lograr el país que queremos. El Frente de Todos es la garantía para que la voluntad del pueblo expresada en 2019 sea una realidad”, escribió la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, en su cuenta personal de Twitter.

Al mismo tiempo, desde el Ministerio de Transporte hicieron circular una declaración que va en el mismo sentido de Claudio Moroni: “Mi total e incondicional apoyo al Presidente Alberto Fernández por todo lo que representó como la síntesis de lo que votó el pueblo en 2019”.