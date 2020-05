Juan Grabois: “Antes reinaba la idea del roban pero hacen, ahora no roban y no hacen”

El militante de la CTEP se quejó por las trabas burocráticas que hay en el Estado para llegar con la asistencia social a los comedores comunitarios. Vaticinó una tormenta con un país en default y un 50% de pobreza

Juan Grabois volvió a apuntar contra el ministerio de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández, debido a que 10.000 comedores no reciben la asistencia alimentaria de esa cartera. “Ahora no roban y no hacen”, lanzó.

El líder de la CTEP habló también de las compras de alimentos con sobreprecios. “Yo creo que todavía no se resolvió (los sobreprecios en las compras) porque termina ganando esto concepto del roba pero hace. Es un sistema que no aplica el sentido de realidad y pasa también en la obra pública. En este momento no roban y no hacen, por lo menos en el tema alimentos”, sostuvo en diálogo con radio La Red.

El dirigente apoyó las medidas para asistir a las familias más postergadas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pero remarcó fallas en otros aspectos. “Cuando pregunto en el Ministerio de Desarrollo Social me dicen que se está resolviendo, pero cuando pregunto en las provincias las cosas no llegaron”, remarcó.

