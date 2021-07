Juan Cruz Sanz: “Pensé que la tenía clara pero la cocaína me llevó a los peores lugares”

Desde su cuenta de Twitter, el periodista respaldó la lucha de Chano, aseguró que “lo dejaron solo” y pidió “no estigmatizar a los adictos”

ras haber dado batalla a las adicciones en carne propia, Juan Cruz Sanz (35) respaldó, desde ese lugar, a Santiago “Chano” Moreno Charpentier (39), quien se encuentra internado tras ser baleado en medio de un brote psicótico. En su cuenta de Twitter, el periodista publicó una serie de mensajes para fustigar a los que se burlan del ex Tan Biónica y rogó que nadie caiga en las garras de las drogas.

“La cocaína te lleva a los lugares más oscuros posibles. Es una pesadilla. No, siempre digan no. No hay superhéroes que le ganen. Ese fantasma te amenaza de por vida”, escribió Juan Cruz Sanz. Con ese y otra decena de mensajes, el periodista de Crónica TV respaldó a “Chano” Moreno Charpentier, quien se encuentra en grave estado luego de que un policía de la Bonaerense le disparase en el abdomen cuando intentó atacarlo con un cuchillo, en medio de un brote psicótico producto de su lucha contra las adicciones.

El primero de los tuits con los que Juan Cruz Sanz se solidarizó con Santiago “Chano” Moreno Charpentier Twitter @JuanCruzSanz

Tras citar el mensaje de otro usuario, que señalaba la manera hostil en la que determinados sectores abordaron el reciente episodio de Chano, Sanz pidió no maltratar a la persona que lucha contra las adicciones. “Al adicto se lo estigmatiza, se lo señala. Sos una basura, alguien a quien esconder. Sos el merquero, el falopero, el que da vergüenza. Basta de eso”, añadió.

El pedido de Juan Cruz Sanz para que no se estigmatice a las personas que luchan contra las adicciones Twitter @JuanCruzSanz

Hace más de tres años, tras la viralización de fotos y videos íntimos, Sanz perdió su trabajo. Hoy, al recordar su pasado con las adicciones, el periodista recalcó la importancia de mantenerse siempre lejos las drogas, de no abrir la puerta de ese infierno. “Yo me creí canchero, vivo. Yo pensé que la tenía clara. Que nada me iba a ganar. La cocaína me llevó a los peores momentos de mi vida. Perdí vida, tiempo, momentos, amor. No dejen solo a su amigo, familiar, no lo señales. No le preguntes ‘¿por qué?’. No lo dejes solo”, aconsejó.

En carne propia, Juan Cruz explicó lo que vivió en sus peores años como adicto Twitter @JuanCruzSanz

El periodista de Crónica TV cuestionó la manera en la que determinado medios masivos cubrió el caso de “Chano” Charpentier y sostuvo que él podría haber corrido la misma suerte que el músico. “A Chano y su familia los dejaron peleando solos. Hoy, los medios que lloran por él, son los mismos hijos de p… que vendían con cada una de sus recaídas. Dejemos de señalar al adicto como un paria. Es un enfermo más, de una enfermad más. Basta de hipocresía. ¿Por qué creés que le dicen ‘pegarse un tirito’? Porque es eso: cada línea es un balazo que te asesina lentamente, te mata el alma, tu salud. Te lo estoy diciendo yo que sufrí los infiernos más duros. Pude haber sido un Chano más. No me la quieras contar”, añadió en alusión al cantante que se debate entre la vida y la muerte en el Sanatorio Otamendi.

“¿Por qué creés que le dicen ‘Pegarse un tirito’?”, la pregunta retórica de Sanz para que todos tomen conciencia de lo peligroso de las drogas Twitter @JuanCruzSanz

Tras destacar la importancia del acompañamiento familiar en la lucha del adicto, Sanz recordó cómo atravesó sus días más oscuros, lamentó la situación que vive el exlíder de Tan Biónica y le deseó una pronta recuperación. “Escribo esto y se me caen lágrimas porque pienso en Chano, a quien no conozco, y le agradezco a Dios no haber terminado así y me duele su presente y rezo para que pueda salir y abrazar a su mamá. Lloro porque recuerdo noches enteras encerrado en el borde de una cama, solo, días sin dormir”, enumeró.

El rotundo mensaje del periodista contra las drogas Twitter @JuanCruzSanz

Sobre el final de su cadena de tuits, luego de haber despotricado contra exempleadores que le soltaron la mano en el momento más difícil, Sanz reiteró su mensaje para las personas más jóvenes, quizás las más propensas a caer en la tentación del mundo de las drogas. “Si hay pibes leyendo esto. Por favor, no la prueben. Por favor, digan que no. Les va a ganar. Siempre gana. Siempre”, concluyó.