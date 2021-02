Juan Cruz Sanz habló de sus escándalos y adicciones

El periodista, que sufrió la filtración de videos íntimos en 2018, contó por primera vez todo lo que sufrió.

Juan Cruz Sanz, quien en 2018 estuvo en el ojo de la tormenta luego de que filtraran una serie de videos y fotos suyas con contenido explícito, brindó una entrevista para el ciclo Vino para Vos, conducido por Tomás Dente, donde se refirió al infierno que atravesó tras ese momento.

A tres años de la viralización de sus videos privados, Juan Cruz Sanz visitó Vino para Vos (KZO), el programa que conduce Tomás Dente, y habló del oscuro momento que atravesó, de su lucha contra las drogas, además de sentirse defraudado por colegas y gente del medio.

“Me desconecté de mi familia y mis amigos. Tenía un inconformismo que no era sano. No estuve bien yo”, empezó diciendo Sanz. Recordando su acercamiento al poder debido a su trabajo, Juan Cruz dijo que él se creyó “lo de los amigos del campeón y que estaba por arriba del resto” pero que luego se dio cuenta que no formaba parte de eso sino que era funcional. “Ellos me usaban”, aseguró el periodista especializado en investigación y política internacional.

Luego, consultado por Dente sobre su oscuro momento y la gente que le dio la espalda, dijo: “Todavía me cuesta recuperarme de eso. Los que quisieron dañarme lo hicieron, pero no me define. A ninguno de nosotros nos define lo que hacemos en nuestra vida privada”. “Veo el calvario que sufren cientos de personas por día, que les difunden cosas, que los exponen”, indicó recordando su propia exposición.

“En un momento no tuve para comer. Comía galletitas de agua con mayonesa”

“El momento más oscuro es cuando te parás al lado de tu cama y no querés estar más, cuando lo pensás todos los días y lo intentás. Y que las personas que mas necesitabas que te dieran una mano desaparecieron“, continuó el periodista de 35 años de edad, que actualmente se desempeña como panelista en Crónica HD gracias al director de la emisora, que es uno de sus amigos, que le ofreció el puesto.



“En un momento no tuve para comer, literal. Como no podía pedirles más plata a mis viejos comía galletitas de agua con mayonesa. Me dolía el estómago del hambre porque no tenía para comer. No tenía obra social, nada”, dijo visiblemente emocionado.

Juan Cruz Sanz también contó que tras la filtración y viralización de sus videos íntimos, que trajo consigo la desvinculación de Cortá por Lozano (Telefe), sus teléfonos dejaron de sonar. “Todos los que te decían que eras Messi te desconocían. Yo no le había hecho nada a nadie, pedía laburar, nada mas”, resaltó antes de mencionar a quienes no lo abandonaron y contuvieron: sus padres, sus hermanas, Mauro, el padrino de una de sus hijas, su contador, a quien catalogó como su hermano y, según él, quien lo salvó. “Prefiero ver la gente que estuvo y no los que no estuvieron. Aprendí que hay que ser agradecido”, subrayó.

“La droga es una mierda y te destruye silenciosamente. Por suerte yo la puedo contar”

“Había decidido dejar el periodismo. No podía prender la tele. Estaba enojado con el ambiente porque estamos rodeados de hipocresía. Me señalaban con el dedo. ¿Con qué cara me hacés así? Estuvo pésimo, pero yo debo juzgar. Lo que más me abrazó fue el cariño de la gente”. En ese momento, el conductor del envío hizo un alto y remarcó que “las acciones privadas de las personas son de las personas y no deben exhibirse, propagarse ni publicarse”.



Por último, al hablar sobre el flagelo de la droga y su lucha particular, reflexionó: “Lo que me pasó me puso en otro lugar, en uno de ayuda. Se puede salir de todo, es difícil pero se puede. Es un lugar oscurísimo. La droga es una mierda y te destruye silenciosamente. Yo por suerte la puedo contar. No marcó mi vida, aunque crean que sí. Pero hay mucha gente que necesita ayuda día a día”, indicó Sanz. “Esto es una lucha diaria que nunca se supera plenamente porque la amenaza siempre está. Te vende una libertad que no existe, pero cuando sabés qué es lo que querés y que no, es más sencillo dar el primer paso. Después transitarlo es muy difícil. Se sale con mucha fuerza, voluntad y mucho amor”, concluyó Juan Cruz Sanz.

La tremenda acusación de Natacha Jaitt contra Juan Cruz Sanz

Juan Cruz Sanz es uno de los nombres que incluyó Natacha Jaitt en sus acusaciones mediáticas sobre pedofilia y abuso a juveniles de las divisiones de inferiores de Independiente. Tras la filtración de los videos íntimos, Natacha arremetió contra él con sus acusaciones, denuncia que el periodista riogalleguense rechazó de manera rotunda.

“No entiendo cómo me encuentro en esta situación. No entiendo cuál es el sentido de esta señora para mancharme. No me interesa tener ningún tipo de relación con una persona que esté involucrada con este tipo de hechos”, había explicado en Cortá por Lozano, donde era panelista.

Juan Cruz Sanz se fue de Cortá por Lozano en medio de un escándalo

La filtración de los videos íntimos de Juan Cruz Sanz generó un torbellino no sólo en la vida privada del periodista, sino en su relación laboral con Verónica Lozano. Además, se le había sumado la denuncia de Nachata Jaitt.

Según contó la conductora al aire el 23 de abril de 2018, el periodista, que se desempeñaba como panelista de Cortá por Lozano en la pantalla de Telefe, pidió una semana de vacaciones en el ciclo. Pero días después del anuncio Lozano reveló algunos detalles de la interna en el canal, y contó que el periodista se enojó con ella, cambió el número de teléfono y nunca más se comunicó.

Previamente, Verónica había dado otra entrevista donde le preguntaron sobre las acusaciones de Natacha, a lo que la conductora respondió: “Es un tema muy delicado, no estoy en condiciones de decir nada, para eso está la Justicia’, y Juan se enojó conmigo. Yo le dije: ‘Bueno, Juan pero no hace ni un mes que te conozco'”, explicó Lozano en relación al enojo de Sanz.

“Es todo confuso y complejo y tampoco hay una condena de lo otro”, dijo sobre la causa que investigaba abusos y pedofilia en el club Independiente. Y concretamente sobre la filtración de los videos de Sanz, opinó: “Me parece una guachada y nadie puede condenar a nadie por eso“.

Después del escándalo, el periodista político decidió alejarse de la televisión. Hasta julio de ese mismo año, cuando reapareció en Hay que Ver, el ciclo de José María Listorti y Denise Dumas (El Nueve) y apuntó contra Vero Lozano por no bancarlo. “Si vos sos el capitán de un equipo, un compañero tiene un problema y te hacen una pregunta sobre él. ¿Vos qué hacés? Lo defendés y charlás en el vestuario. Porque estás en un equipo. Bueno, en mi caso, le preguntaron algo de Natacha Jaitt y dijo ‘no puedo decir que Natacha Jaitt miente'”.

En octubre de 2018, visitó Implacables (El Nueve) y volvió a cargar contra Cortá por Lozano. “Me soltaron la mano. Tan simple como eso y no hablo de la productora (Kuarzo), hablo del programa… no hubo un acto solidario que uno espera de un compañero”, sentenció.