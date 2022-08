Josefina Pouso contó qué pasó con Jorge Rial tras los rumores de romance

La panelista dio detalles de su vínculo con el periodista después de que se los viera juntos en Europa y la relación se cortara abruptamente.

Lo que pareció ser el comienzo de una nueva historia de amor entre Josefina Pouso y Jorge Rial, a quienes se los vio juntos en Europa tiempo atrás, pareció llegar a su final. E indagada por qué relación tuvo con el periodista, la panelista se sinceró en LAM.

Todo comenzó cuando Yanina Latorre indagó a Josefina en el ciclo de América, donde estuvo como angelita invitada: “Entre ustedes había un ‘estamos empezando algo’?”.

Fue entonces que Pouso hizo hincapié en lo que fue su acercamiento a Rial y cómo culminó: “Es como cuando te conocés con alguien y te estás viendo. Te cierra o no te cierra, te cierra más a o menos. Nosotros nos vimos un par de veces. Claramente, toda esta situación no te va a dejar avanzar con nada y tampoco yo tuve ganas de seguir avanzando”.

Tras escucharla, la conductora –que está en reemplazo de Ángel de Brito que se encuentra de vacaciones- lanzó: “A mí me contó alguien de tu entorno que Rial te tiró la de ‘te estás colgando un poco de mi fama’ y no quiso seguir”.

Tras una breve pausa, Josefina respondió, picante: “Bueno, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Me parece que todos me conocen acá y laburo hace miles de años y mi laburo tiene que ver, justamente, con los programas en los que se habla de estas cosas”