Jorge Rial sobre Marcos Peña: “Hay gente peor que el coronavirus”

El periodista acusó al ex jefe de Gabinete de armar los cacerolazos. Mirá todo lo que dijo.

El próximo 5 de abril a las 18 se realizará un “cacerolazo”, a través del cual se busca reclamar por la reducción de sueldos del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, la creación de un fondo solidario, descentralización y toma masiva de tests, permiso a los laboratorios privados para la fabricación de insumos y exención universal de pago de impuestos a monotributistas y PyMEs durante los meses de abril y mayo. El autor de esta convocatoria es Banquemos.com, un sitio web de militantes de Juntos por el Cambio.

A través de su cuenta de Twitter, Jorge Rial fue contundente y acusó a Marcos Peña, ex jefe de gabinete, de estar detrás de esa convocatoria. “¿Ustedes creían que @marquitospena y su gente estaban en cuarentena? No. Están agitando a la sociedad. Este es el instructivo que el ex funcionario le mando a sus seguidores a través de una agrupación. Primero el cacerolazo y miren lo que sigue. Hay gente peor que el #coronavirus”, mencionó y adjuntó la captura de pantalla de unas indicaciones que estarían circulando por WhatsApp.

Uno de los usuarios decidió contestarle al conductor de Intrusos, ya que le llamó la atención que esa información justo cayera en manos de Rial: “Qué genio que es Marcos Peña. En medio de una pandemia mundial organiza con gran éxito un cacerolazo nacional. Qué raro que semejante genio haga todo en secreto pero lo copie a Jorge Rial… te extrañamos @marquitospena”.

El comunicador le respondió de manera contundente: “No me lo mandaron a mi. Es que @marquitospena y sus trolls son tan ineptos que se lo mandan a cualquiera. Por eso fueron tan imbéciles de perder una elección después de un primer mandato. Caso único en la historia. Peores no se podían conseguir”.

Ustedes creían que @marquitospena y su gente estaban en cuarentena? No. Están agitando a la sociedad. Este es el instructivo que el ex funcionario le mando a sus seguidores a través de una agrupación. Primero el cacerolazo y miren lo que sigue. Hay gente peor que el #coronavirus pic.twitter.com/X5FanXEDlh — JORGE RIAL (@rialjorge) March 31, 2020