Jorge Rial se despachó con todo contra sus excompañeros de Intrusos

El conductor lanzó un tremendo mensaje, luego de criticar cómo está hoy el ciclo.

La nueva etapa de Intrusos con Florencia de la Ve al frente y un nuevo panel hizo que Jorge Rial le dedique una dura crítica, que avivó viejos rencores con sus excompañeros como Luis Ventura, Marina Calabró o Marcela Tauro. Y ahora fue por más.

Desde su cuenta de Twitter lanzó un filoso mensaje contra sus expanelistas. “Agradezco a todos los excompañeros que me recuerdan con sus rebuznos. Su atención hacia mí es admirable”, aseveró, picantísimo.

Pero no fue todo. “Disculpen que mi interés por ustedes no sea el mismo. Les perdí el rastro desde que estaban a mis costados intentando no chocarse con las palabras cada vez que se las daba”, lanzó, súper filoso.

Jorge Rial reavivó la guerra contra sus excompañeros de Intrusos

Unos días antes el conductor de Argenzuela le había dedicado un punzante mensaje contra Marina Calabró. “¡Pedro! Mira quien vuelve. La viudita a la tele”, twitteó, en referencia al debut de la periodista en La Nación+. “¿A quién va a traicionar ahora? Cuidense. Filtra toda la información. No la agreguen a los chats o, mejor, hagan uno paralelo”, lanzó.

Y ni siquiera su examigo Luis Ventura se salvó. “Había quilombo porque Luis Ventura en realidad porque quería conducir Intrusos. ¡Hubo un quilombo grande ahí!”, aseveró en su ciclo radial. “¡No le dieron bola! Sigue conduciendo Florencia De la Ve. ¡Está bravísimo el clima!”, expresó, con todo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Incluso Marcela Tauro salió al cruce de las palabras del periodista, después de qué el aseguró que el ciclo de América había “perdido maldad”. “Si lo dijo por mi, yo perdí la maldad y los tiempos cambiaron; la gente quiere otra cosa. Me gusta que sea otra TV, la gente estuvo encerrada mucho tiempo por la pandemia y no da para un programa con maldad”, señalo.