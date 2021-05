Jorge Rial habló sobre las consecuencias de haberse aplicado botox

El conductor contó que se hizo aplicar la sustancia y que, por dos semanas, su rostro estuvo casi sin movimiento.

Jorge Rial se sumó hace unos meses a la tendencia de los cuidados estéticos en el rostro, pero no tuvo una buena experiencia. Le aplicaron botox y su rostro quedó inmovilizado. A principio de año, con vistas a un nuevo proyecto de tele y un recomienzo en su etapa profesional, Jorge se acercó a una clínica. Y los resultados no fueron los esperados.

Previo asesoramiento de una profesional, el conductor decidió “hacer caso” y aplicarse la sustancia en el entrecejo, para “suavizar” una línea de expresión. Le prometieron que le iban a realizar tres pinchazos para colocarle el botox y, finalmente, terminaron siendo cuatro. Pero ese no fue un problema para Rial, que en breve recibirá nuevamente a su hija More, que regresa a vivir en Capital Federal.

Lo que si le resultó “complicado” fueron las consecuencias del tratamiento porque durante dos semanas se encontró con que su rostro no podía hacer movimientos. En TV Nostra, por América, al analizar la tapa de una revista que tiene como protagonista a Marcelo Tinelli y “criticarlo” porque tiene un ojo diferente al otro contó: “A principio de año me fui a hacer una limpieza de cutis. La doctora me vio entregado y me dice ‘¿no te querés poner un poquito acá (de Bótox)? Tenés un tajo’”.

“A mí me gusta. Es el paso del tiempo. Lo bueno y lo malo de la vida. Pero al final le dije ‘¿cómo es la historia?’. Y me dice ‘son 3 pinchazos’. Al final fueron 4″, contó el periodista, “enemistado” con Pampita, por un reality.

Y para finalizar lo que ahora es una anécdota, pero que meses atrás no le gustó nada, Jorge se sinceró sobre las consecuencias de la aplicación: “Estuve 15 días, papi, que no se me movían las orejas. Dije ‘¡nunca más nada!’. Prefiero andar con esta cara espantosa”, cerró Jorge.

Por estas horas, en tanto, se rumorea que Jorge podría viajar al exterior a aplicarse la vacuna contra el Coronavirus y podría llegar a estar unas semanas fuera del aire de América.