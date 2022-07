Jorge Rial denunció que fue amenazado por Daniel Vila

El conductor denunció frente a las cámaras que el empresario de medios lo llamó en un corte, cuando estaba al frente de ‘Argenzuela’, y lo insultó. Mirá el video.

Un grave episodio tuvo lugar este lunes en los medios argentinos, luego de que el conductor Jorge Rial denunciara públicamente y frente a las cámaras que fue amenazado telefónicamente por Daniel Vila durante uno de los cortes comerciales del mediático.

Rial estaba al frente de su programa, el que se emite por C5N, de lunes a viernes a las 15. Ya había lanzado varios títulos, entre los que estaban el fallido regreso de Susana Giménez, las declaraciones de Juan Román Riquelme sobre el complejo momento de Boca y el accidente en nuestra provincia, en la puerta del Teatro Plaza, entre otros temas.

En eso, retomó un tema que abordó días atrás: la realización de encuestas que el canal América realiza para determinar la continuidad o no de algunos contenidos, fundamentalmente La puta ama de Florencia Peña y en Animales sueltos de Alejandro Fantino.

Luego de hablar de esto fue a una pausa comercial, pero al regresar el eje del programa cambió abruptamente: el conductor contó ante las cámaras que había recibido una llamada de Daniel Vila y que el empresario lo había insultado y amenazado.

“Acabo de recibir en el corte una amenaza, acá la escucharon todos y está grabado”, manifestó, mostrando su teléfono celular y poniendo a sus compañeros de equipo y técnicos como testigos. En ese momento, el mediático no reveló quién lo había llamado e intentó calmar la situación: “Tranquilos, es información. Pocas veces escuché a alguien tan sacado y enojado, amenazando de la manera en que amenazó. Pero este tipo de amenaza… Me dijo que donde me vea me quiere cagar a trompadas. De hijo de puta para atrás, me dijo de todo”.

“Yo voy a seguir haciendo este programa, que encima nos va muy bien y eso debe enojar. Estamos molestando del otro lado, con la información y con los números. No es para tanto. Esta cosa de ‘Te voy a cagar a trompadas’, ‘Te voy a matar’, ‘Traidor’, ‘Fracasado’… No es la manera”, siguió Rial.

“Yo también fui víctima en ese mismo lugar desde donde me amenazan de campañas absolutas. Pero acá estoy, solo enfrentando todo. Lo de la amenaza no me gusta, sobre todo el tono”, agregó.

Pero el descargo del conductor no quedó ahí, sino que siguió: “Todos conocemos a quién me amenaza. Me han hecho barbaridades y nunca me quejé. Cuando tuve que pedir algo hice llamados y no me dieron bola, me forrearon. Ahora estoy acá de este lado, compitiendo. Durante mucho tiempo estuve de ese lado y disfrutaban de lo que yo hacía. Hoy lo sufren”.

En esa misma línea, aclaró que “No voy a iniciar ninguna demanda. Tengo respeto por quien me amenazó y no me voy a cagar a piñas con él. Es un escándalo esto, es gente importante, que maneja medios, empresas estatales. Estamos hablando de un importante empresario que amenaza a un periodista. Es grave”, cerró.