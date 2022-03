Jorge Rial amenazó al aire a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich

El conductor intimidó a sus excompañeros por hablar del rumor de su supuesto romance con Alejandra Quevedo.

Jorge Rial cruzó de lleno a todos los que se refirieron a su supuesto romance con Alejandra Quevedo. Entre ellos, a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, que en su debut en ElTrece con Socios del Espectáculo tocaron el tema. El conductor aprovechó el aire de Argenzuela para hacerle el dúo una fuerte advertencia.

“Se armó toda una cosa. Yo entiendo que vendo y que doy rating. Pero me conoce esta gente. Me vincularon hasta con Alejandra Quevedo, con quien no hablo hace siete años. También me vincularon con Daniela Ballester, que no la crucé en mi vida, que desconozco”.

En esa línea, aclaró: “Quiero decir que en mi separación no hay nada turbio, no fue por terceros, fue por un desgaste… ni siquiera me atrevo a decir que es definitiva. De hecho ayer estuvimos comiendo una pizza juntos”.