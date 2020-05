Jorge Lanata acusó al Grupo Clarín de recortarle el sueldo

Desde la radio, el conductor se refirió a las negociaciones salariales del multimedio, tras denunciar que El Trece censuró una promoción de su programa de TV. “Me valoran poco”.



La periodista Marina Calabró intentó desviar la conversación para calmar las aguas pero Lanata se plantó. “Es para cuidarlo Lanata y para evitarle la polémica”, le dijo ella al escuchar las palabras del conductor. “No hace falta que me cuiden y no me jodan con eso de que me cuidan. Yo me cuido solo”, dijo Lanata y luego decidió no ahondar más sobre el tema.

El conductor y periodista ya había hecho señalamientos hacia el grupo empresarial días atrás, cuando informó que El Trece había decidido eliminar un spot promocional para el nuevo ciclo de Periodismo Para Todos. “Me censuraron uno de los anuncios que hice. Me pidieron que haga uno con barbijo y se me ocurrió recortalo y ponerle un pucho. Me parecía que era divertido y bien Lanata”, dijo el cofundador de Página/12.

Lanata ratifico su regreso a la TV y hasta ironizó sobre la diatriba lanzada al Grupo Clarín. “Bueno, creo que vuelvo. A lo mejor después de este comentario no”, expresó.