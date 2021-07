Jimena Barón rompió el silencio y habló de su relación con Luciano Castro

La Cobra aseguró que el actor de Valientes es un “amigo de hace 18 años” y el periodista Ángel de Brito aportó otro nombre para dar con el misterioso hombre del habano

Jimena Barón está soltera y en la pista de ShowMatch le llueven candidatos. En lo que va del certamen, se la involucró, con mayor o menor seriedad, con el participante Mario Guerci, el bailarín Jony Lazarte y hasta un amigo del abogado Fernando Burlando. Pero en medio de todo esto, surgió un misterioso hombre con el que la actriz aseguró haber compartido un habano. Y en los últimos días, trascendió que ese hombre podría ser Luciano Castro, separado hace dos meses de Sabrina Rojas, y con quien comenzará en breve a filmar una película que, aseguró, tendrá “escenas muy hot”.

¿Por qué se menciona a Jimena Barón como la posible nueva novia de Luciano Castro? Si bien ella aseguró que no está en pareja, sí contó que está “conociendo” a alguien. Incluso, la noche en que Argentina ganó la Copa América en Brasil, reveló que se quedó afónica como consecuencia de aquellos festejos. “Bebí mucho alcohol con hielo en un balcón. Estaba con un chico muy lindo, tuve que darlo todo. Tuve que desnudarme, secundarlo con el habano. Yo soy muy gaucha”, afirmó en relación al hábito del tabaco, un elemento clave en la historia.

Fue la panelista de Bendita Vicky Braier -popularmente conocida como Juariu– quien descubrió una foto del actor fumando un habano. Y quien también notó que Jimena y Sabrina se likeaban fotos hasta mayo y que luego, no solo dejaron de hacerlo, sino que, además, ya no se siguen más en Instagram. Teleshow intentó comunicarse con Sabrina Rojas pero eligió el silencio y evitó responder sobre los rumores.

El que sí habló, a pesar de que suele tener muy bajo perfil, fue el ex Valientes, quien aclaró en sus redes sociales su relación con La Cobra. “Me están relacionando con una amiga de hace 18 años, Jimena, en algo que nada tengo que ver. Fíjense por favor. Gracias”, expresó en el mediodía de este miércoles en una story de Instagram para dar fin a las versiones que indicaban que estarían iniciando una relación.

Ahora, la que salió a dar su versión fue Jimena. Lo hizo en la pista de ShowMatch, donde se desempeña como jurado, y antes de conocer el puntaje secreto de Lizardo Ponce. El influencer había sido testigo del encuentro entre la autora de “La tonta” y el misterioso hombre del habano, por lo que inevitablemente surgió el tema. “Pará, porque yo ya estoy en un quilombo…” aclaró la actriz, y aprovechó para hacer su descargo.

Luciano Castro negó tener un romance con Jimena Barón con un mensaje en su cuenta de Instagram

“Con Luciano vamos a hacer una película”, comenzó Jmena y fue interrumpida por el conductor. “Eso lo sabía. No es Luciano Castro el del habano”, concluyó Tinelli y la actriz coincidió. “No, lo aclaro porque somos amigos hace 18 años con Lu, con El gordo, como le decimos todos. Vamos a hacer una peli y todavía ni siquiera nos juntamos a la primera reunión”, aclaró, y enseguida miró intimidante a Ángel de Brito, su colega en el estrado: “¿Por qué me cagás a pedos si todavía no dije nada?”, se defendió el periodista.

Entonces, la pantalla gigante del estudio mostró a un joven en short de baño y abdominales bien marcados. “Ese es el del habano para mí”, afirmó el conductor de Los ángeles de la mañana, aunque Lizardo negó que fuera. De cualquier manera, Ángel tenía otro dato para dar: “Es el ex de Melina Lezcano, y le gustan mucho las famosas. A Pampita también le mandó mensajes, hace mucho. Se llama Matías Palleiro”, informó. “Me mandó una foto haciendo puñito así, muy canchero”, corroboró la modelo, colocando su brazo hacia adelante.