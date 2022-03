Los looks de Jimena Barón nunca pasan desapercibidos en las redes sociales. La cantante, actriz e influencer luce sus mejores y más audaces apuestas de moda en su perfil oficial de Instagram y colecciona miles y miles de likes por parte de sus casi 6 millones de seguidores.

Ahora, desde al Caribe mexicano, Barón aprovechó para mostrar su total look de alto verano y posó canchera con una microbikini y… ¡sin corpiño!

Jimena Barón se fotografió en topless

Desde el patio de un lujoso hotel en Yucatán, Jimena Barón se fotografió para las redes sociales en topless y una tanga bicolor en negro y beige, estilo taparrabos, con tiras regulables a ambos lados de la cadera atadas en forma de moño.

Combinó el look con accesorios playeros: pulseras de mostacillas de colores y un reloj sumergible.

Jimena Barón posó en topless y arrasó con los likes en su perfil. (Foto: Instagram/@jmena).

Despreocupada, decidió no sumar ni una gota de make up a su beauty look y posó al natural para las selfies. Un peinado recogido de rodete despeinado y descontracturado fue el detalle final de un estilismo de playa, que desató los comentarios de sus fans y arrasó con los likes y comentarios.

Jimena Barón mostró su microbikini desde un hotel en México. (Foto: Instagram/@jmena).

En cuestión de minutos, “La cobra“ consiguió juntar más de 100 mil “Me gusta” en las imágenes. Además, recibió poco más de 500 comentarios con halagos y elogios por parte de su numerosa audiencia Instagramera.

“Mujer con todas las letras tenías que ser, Jimena”, “Perfecta”, “Diosa”, “Qué manera de derrochar hermosura a más no poder”, “Pará un poquito, por favor. Me haces mal”, “¿Tan linda vas a ser?”, “Sos de otro planeta”, “Sos muy bonita, quién pudiera”, “Terrible bomba”; fueron algunos de los tantos mensajes que le dedicaron, junto con una enorme cantidad de emojis de todo tipo: caritas de amor, fueguitos, besos, bombas, corazones de colores y hasta estrellas.

Jimena Barón es fanática las microbikinis

Días atrás, recién llegada a México, Jimena Barón publicó una serie de postales con looks de microbikini y revolucionó las redes sociales.

Con estilo y sensualidad, la influencer se fotografió frente al espejo del hotel con un conjunto de microbikini de dos piezas en colores negro y beige. ¿Los detalles? El corpiño es simple y clásico, con moldería de triangulito. La bombacha es estilo taparrabos, bicolor, y tiene tiras a modo de ajuste a ambos lados de la cadera, atadas en forma de moño.

Jimena Barón se mostró en bikini desde su hotel en México. (Foto: Instagram/@jmena).

Completó el total look con un peinado descontracturado de pelo rizado, accesorios como cadenas y pulseras metálicas; y piel al natural, sin una gota de make up.

Cuando se trata de bikinis, Jimena Barón es la primera en dar cátedra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de J MENA (@jmena)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de J MENA (@jmena)