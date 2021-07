Jimena Barón habló sobre la posibilidad de salir con una mujer

La jurado de La Academia fue contundente: : “Si me gustara, claro que sí”.

Dispuesta a hablar de todo con sus seguidores de Instagram a través de sus stories, Jimena Barón les permitió que le preguntaran lo que quisieran y no le dio la espalda a ninguna pregunta. Mucho menos, cuando el ida y vuelta se puso picante.

Cuando le consultaron si alguna vez saldría con una mujer, Jime dejó la puerta abierta a esa posibilidad. “Si me gustara, claro que sí. Por ahora, no me pasó”, contestó junto a una foto en la que se la ve posando al aire libre.

Además, habló de su frecuencia sexual. “¿Actividad sexual? Teniendo un hijo y trabajando todo el día… ¿Siempre estás tan hot como insinuás?”, le preguntaron.

Entonces, Jime compartió una foto de una playa paradisíaca y otra que la muestra súper sexy. “No la que quisiera (la actividad sexual)… Que sería estar ahí haciendo maratón con birra fría y amor. Y la verdad es que sí, siempre estoy caliente”, cerró, súper sincera.