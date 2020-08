Jésica Cirio bailó en ropa interior

View this post on Instagram

Es viernes, ya entrené, me bañé y ahora toca descansar porque mañana doy clase por zoom 🥳 El descanso es una parte importante de mi rutina, ya que el cuerpo se prepara para seguir rindiendo 💪🏼 En cuanto a alimentación, sigo un plan de mi nutricionista y complemento con la proteína vegetal @ampkprotein porque me ayuda a alcanzar la ingesta diaria de proteína recomendada 🤩 También aporta minerales quelatados @quelatok para mejorar el pelo, la piel y las uñas! ✨ Podés pedirla en farmacias de todo el país y en @nutrisuplear con mi descuento usando el código JESI 👉🏼 Siempre consulta con tu médico o nutricionista antes de consumirla!