Jerónimo García: “Con ser recordado me daría por bien pagado”

Jerónimo García supo ser la cabeza pensante del dasnevismo en la Legislatura de Chubut, aunque su vocación irónica, excéntrica y de confrontación ideológica excede cualquier línea de mando. Su trayectoria política -desde su militancia en la UES hasta el Movimiento Evita, pasando por el Peronismo Revolucionario junto a Firmenich y Perdía- lo hace una rara avis en la escena patagónica. Heterodoxo, estudió Derecho, Psicología y Psicología Social. Trabajó en el suplemento de Humor de La Tribuna (Rosario) que dirigía el legendario Roberto Fontanarrosa, y fue delegado al último congreso de la FSM, la internacional comunista, realizado en 1989 en Moscú.

En pleno kirchnerismo, cuando Mario Das Neves se negaba a ser uno más en la comparsa de Néstor, fue García quien alentó la creación de una estructura sindical que en los siguientes años le serviría al gobernador como fuerza de choque: los célebres “Dragones”. En sus respuestas al Cuestionario Proust a pedido de El Extremo Sur habló de todo.

El célebre “Cuestionario Proust” no fue formulado realmente por el autor francés, aunque trascendió gracias a su fama. Su amiga Antoinette Faure, hija de Félix Faure -que llegaría a ser presidente de Francia- le hizo llegar las preguntas cuando el escritor tenía solo 13 años, a fines del siglo XIX. Existen distintas versiones. El periodista francés Bernard Pivot lo rescató para su programa de entrevistas a personalidades del mundo de la cultura titulado Apostrophes, que se emitió entre 1975 y 1990, y lo respondieron líderes políticos como el Dalai Lama o François Mitterrand, cineastas como Roman Polanski o François Truffaut e intelectuales como Claude Lévi-Strauss o Pierre Bourdieu. El presentador James Lipton adaptó una versión del cuestionario en 1994 para que sus invitados lo respondieran al final de su programa Inside the Actors Studio. La revista Vanity Fair lo incorporó también.

Las respuestas de García

1. ¿Cuál es el colmo de la miseria?

La construcción de verdades virtuales donde el arquitecto es el ganador permanente y no puede ver la realidad circundante.

2. ¿Dónde le gustaría vivir?

Me gusta el mar y las localidades balnearias pequeñas, sobre todo fuera de temporada estival. Cada vez que lo pensé no supe cómo podría sostenerme en lugares así y desistí de ellas. Tal vez con el retiro

3. ¿Su ideal de felicidad terrenal?

Está en la respuesta anterior.

4. ¿Con cuáles errores es más indulgente?

Con los propios jaja, que son muchos y resistentes.

5. ¿Cuál es su personaje histórico preferido?

Juan Galo Lavalle, por su heroísmo y valentía. Mi última hija se llama Gala en su honor.

6. ¿Un héroe o heroína de ficción?

Nippur de Lagash. Un genio Robin Wood, sin desconocer a Oesterheld por supuesto.

7. ¿Sus músicos preferidos?

Toda la movida del rock nacional y la música de rock de los ‘70 internacional. Si tengo que elegir uno es Charly Garcia y Queen o Pink Floyd. De los más cercanos en el tiempo lamenté mucho el fallecimiento de Gabo Ferro.

8. ¿Sus directores de cine preferidos?

Los italianos del neorrealismo, Fellini, Passolini, de Sica. Costa Gavras, Pontecorvo, Oliver Stone, Y el más genial de todos: Woody Allen. De los nuestros Trapero me gusta mucho.

9. ¿A cuáles escritores prefiere?

Nacionales: Piglia, Arlt, Juan Filloy, y hay que poner a Borges, jaja. De los demás a mí el que más me gusta es Mario Vargas Llosa. Thomas Mann es una cosa seria también, sobre todo La Montaña Mágica.

10. ¿Cuál es la cualidad que prefiere en un hombre?

La amistad.

11. ¿Cuál es la cualidad que prefiere en una mujer?

La inteligencia.

12. ¿Cuál deporte prefiere? ¿Practica alguno?

El fútbol y el box. Practiqué el atletismo mucho. Estoy orgulloso de mis 20 maratones de 42 km. Ahora debo planificar la actividad deportiva de esta última etapa de mi vida. En eso estamos.

13. ¿Sería capaz de matar a alguien?

Qué pregunta. A distancia seguro que sí. Mano a mano bajo emoción violenta es posible. Pero de seguro nada justificaría semejante acto. Es una puerta a un remordimiento eterno.

14. ¿Cuál es su ocupación preferida?

Lo que más disfruto es leer y cocinar para los que aprecio, si no hay nadie más que lo haga.

15. ¿Quién le hubiera gustado ser?

Aprendí a quererme y a convivir conmigo mismo razonablemente bien. No tengo eso en mente.

16. ¿Cuál es el rasgo que define su carácter?

No sé si lo tendré. Pero si debo elegir me gustaría que fuera la búsqueda de un Yo permanente. Se que estoy lejos todavía, pero trato.

17. ¿Qué es lo que más aprecia en sus amigos?

La alegría de estar juntos, de encontrarnos y de saber que podemos ser felices; aunque sea de a ratos.

18. ¿Cuál es su principal defecto?

Deben ser varios. El que más me han recriminado y por ende “me lo observo” desde el panóptico virtual, es la soberbia.

19. ¿Cuáles son sus héroes en la vida real?

Qué difícil. Todo lo que se mira de cerca se hace insoportable, así que prefiero generalizaciones onda “los que luchan”.

20. ¿Qué es lo que más detesta?

La estupidez.

21. ¿Cuál talento natural le gustaría poseer?

Amo la música, me gustaría poder aprenderla, comprenderla, leerla y ejecutar el piano o la guitarra.

22. ¿Cree en la supervivencia del alma?

Lamentablemente me parece que no.

23. ¿Su ideal de felicidad?

Está en la respuesta 2.

24. ¿Cuál sería su mayor desgracia?

No poder plasmar en realidad lo expresado en 2.

25. ¿Qué le gustaría ser?

Ya es tarde. Diría con Mónica Mihanovich: “Soy lo que soy”.

26. ¿Qué hábito ajeno no soporta?

Todos los de la gente que no soporto, jaja

27. ¿Qué es lo que más detesta?

La hipocresía gratuita.

28. ¿Tiene un lema?

Siempre me quedé prendado de algo que le escuché decir al pianista de jazz Mono Villegas: “Siempre me he privado de aquellas cosas que no me gustan”. No es mi caso, pero creo que es un gran paradigma a seguir.

29. ¿De qué muerte desearía morir?

Irme durmiendo, sin sufrir, sin joder a nadie.

30. ¿Cómo le gustaría ser recordado?

Con ser recordado me daría por bien pagado.