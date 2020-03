Jazmín Stuart contó el verdadero motivo por el que Sol Pérez la enfrentó

La actriz dio a conocer el trasfondo de la discusión con la modelo, tiró un palito contra Marcelo Tinelli y reflexionó sobre los medios.

Sol Pérez y Jazmín Stuart mantuvieron un duro cruce de palabras durante el programa de radio Show Attack. La actriz fue contactada para hablar sobre el Día Internacional de la Mujer, pero finalmente se abordó su presencia en Informamos de Todo y un comentario que hizo mientras se entrevistaba a la madre de Wanda Taddei.

Stuart se había molestado con la producción del programa por interrumpir el testimonio de la mujer, para poner una entrevista con Carmen Barberi y hablar de la salud de Fede Bal. Consultada por Pérez acerca de su actitud, la intérprete contestó: Me parece perverso que inviten a una madre cuya hija falleció de una manera brutal, víctima de un femicidio, y cuando ella está removiendo su memoria, con lo doloroso que es eso, la interrumpan con una cortina musical que entra de una manera violenta, para pasar a una noticia que no era urgente y podía esperar

La panelista no se quedó callada y le respondió: “Perdón pero yo estaba viendo el programa y al contrario de lo que vos decís, no me pareció desubicado, pero no estuvo bueno lo que dijiste. No es que hablaban de una nota color que podía esperar, sino que le dieron aire a Carmen Barbieri que hablaba de la salud de su hijo y estaba en la calle”.

El cruce entre ambas se volvió más tenso con el correr de los minutos y mientras Stuart preguntó si “era periodista” con la persona que hablaba, Pérez no dudo en enfrentarla y decirle “¿A quién te comiste flaca?”.

Tras algunas horas, la actriz decidió utilizar las redes sociales y hacer su descargo tras el enfrentamiento.

El descargo de Jazmín Stuart tras el cruce con Sol Pérez