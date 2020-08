Javier Milei: “Menem fue el mejor presidente de toda la historia”

El economista elogió también Domingo Cavallo y además dijo que Martín Guzmán “es un pésimo ministro de Economía”

Javier Milei, polémico como es su estilo, destacó la presidencia de Carlos Saúl Menem y lo catalogó como “el mejor presidente de toda la historia”. El economista, además, criticó la gestión de Martín Guzmán a cargo del ministerio de Economía.

“El primer gobierno de Menem fue el mejor gobierno de la historia y arrancó mal. Después salió bien el plan de la Convertibilidad. Claramente el primer gobierno de Menem fue el mejor de la historia por todo lo que hizo Cavallo en el Ministerio de Economía. Te puede gustar, no te puede gustar”, explicó Milei en Canal 9.

Sobre el ex ministro de Economía, dijo: “Cavallo fue el mejor ministro de Economía de la historia”.

Siguiendo con los elogios, manifestó: “Hay tres versiones de Cavallo. Salieron mal los planes al principio, una versión de Cavallo que fue presidente del Banco Central”. E insistió: “Menem fue el mejor presidente de toda la historia; su primer gobierno”.

Con respecto a la cuarentena en el país, argumentó: “Tenemos la cuarentena más larga del mundo porque no pudieron cuidar a nadie”. Y agregó: “El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad son los tres derechos básicos que vos no podés violentar. Los regímenes que priorizaron al colectivo antes que al individuo terminaron en totalitarismos”.

El economista no titubeó al referirse y dar su opinión de Guzmán: “Un buen ministro de Economía tiene que ser buen gerente. No necesariamente el que más sabe. Tiene que saber rodearse de los talentos pertinentes para cada uno de los lugares en los que hay que estar tomando decisiones. (…) Desde mi punto de vista Guzmán es un pésimo ministro de Economía, porque podría haber hecho este acuerdo más bien asumía y no pasar tanto tiempo”.