Italia será el país con la norma contra el Covid-19 más estricta en el mundo

QUESTI SONO I DELINQUENTI NEL MOMENTO IN CUI ASSALTANO LA SEDE DELLA #CGIL.

CHI HA DATO COPERTURA IDEOLOGICA, FILOSOFICA, MORALE E POLITICA A QUESTA FOLLIA NO GREEN PASS IN BUONA FEDE, SAPPIA CHE DOPO OGGI LA PRESUNZIONE DI BUONA FEDE NON VALE PIÙ. PIC.TWITTER.COM/XTKQQR106I

— TOMMASO LABATE (@TOMMASOLABATE) OCTOBER 9, 2021