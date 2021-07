Isabel Macedo contó cómo reacciona ante las críticas a Juan Manuel Urtubey

La actriz contó que tiene la familia con la que siempre soñó y que ya no se engancha con lo que se dice de ella su marido, el ex gobernador de Salta. Mirá el video.



Invitada a Debo decir (América), Luis Novaresio le preguntó a Isabel Macedo si le importa lo que la gente dice de ella. Sincera, la actriz contó que dependiendo de quien venga el comentario le da importancia o no tanta.

“Todo el mundo habla de cosas que no entiende y no sabe, con mucha libertad y certeza. Defiendo de mí que siempre fui quien quise ser, nunca fui a un lugar que no quisiera ir… Tampoco estoy con gente que no quiero estar”, remarcó.

“En ese proceso no quiero escuchar lo que no me hace bien, lo que no me conviene. A mí no me interesa pensar en que alguien, con toda la libertad del mundo, crea que me estudiaron para tener esta familia… Mi mambo es que estoy viva, sé en qué familia me crié, quiénes son mis padres y los valores que tengo. Hoy tengo la familia que quiero tener”, afirmó, sin vueltas, en referencia a la versión de que se habría casado por conveniencia con Juan Manuel Urtubey.

Sin embargo, cerró admitiendo que al escuchar algunas críticas se angustia. “No te voy a negar que me dan un toque de tristeza… Yo no perdería un instante de mi vida en lo que no me importa… No puedo creer que se detengan a hablar de alguien que no conocen, es una pérdida de tiempo”, cerró.