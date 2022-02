Isabel Allende: “Las mujeres solas son muy vulnerables, las mujeres juntas son invencibles”

En su última novela, “Violeta”, la escritora aborda el mundo femenino con una protagonista que en plena pandemia de 2020 decide dejar testimonio de su historia personal, desovillando una madeja en la que se enhebran la vida de sus antepasados y de otros seres que la acompañaron en un largo camino.

¿Qué inspiró esta nueva historia?

La idea nació cuando se murió mi mamá a los 98 años, poco antes de la pandemia. Era una mujer preciosa en muchos aspectos y teníamos una relación íntima de escribirnos cartas todos los días, por décadas y décadas, así que conozco su vida al revés y al derecho. No pude escribir su historia porque estaba muy cerca emocionalmente de ella y porque su vida no fue extraordinaria, en parte porque no pudo mantenerse sola, pero inventé un personaje, Violeta, que tenía sus características pero no es ella (nace en una familia de cierta clase social, conservadora, católica) y la presté algunas cosas mías, el resto es imaginación.

La novela transcurre en muchos países, supongo que tiene que ver con su historia personal de emigrante y exiliada, cómo describe su vínculo con Chile.

Es un vínculo de la imaginación y el cariño, porque cuando voy a Chile siempre me sorprende que ya no es el país que recuerdo. Creo que le pasa a cualquiera que ha vivido demasiados años afuera, uno se queda con un país inventado con el corazón y la cabeza, y después es extranjero también ahí, es lo que me pasa con Chile.

¿Hubo intención de testimoniar en este libro la diversidad de América Latina?

Como vivo en California y hay una amalgama de inmigrantes que vienen de Centroamérica y Latinoamérica y como yo misma he sido una persona desplazada, la diversidad se me da en forma natural. Tanto que ayer me tocó ver una película de 1955 y lo primero que me llamó la atención es que todo el mundo era blanco. En Chile, en este momento, al plantearse la redacción de una nueva Constitución, uno de los temas es la diversidad. Ya no somos un país homogéneo y nunca lo fuimos, lo que pasa es que se ignoró sistemáticamente a la población indígena, al mestizaje, y eso somos todos.

Violeta tiene con su marido un vínculo violento. En momentos de gran fuerza feminista y, sin embargo, de aumento de femicidios ¿cómo se puede salir de esta situación?

Hay una guerra declarada contra la mujeres en el mundo y mientras no la nombremos y no sea parte de la narrativa no la vamos a poder eliminar. Para eliminarla se necesita la acción combinada de las leyes y la educación a edad muy temprana. Tiene que haber consecuencias contra esto y una gran conciencia.

La actriz Emma Thompson, en el Festival Internacional de Cine de Berlín denunció la presión que hay sobre las mujeres acerca de la imagen corporal porque las bombardean con una estética.

La objetivización del cuerpo femenino y los estándares a los cuales obligan a las mujeres a emular son imposibles y tampoco deseables. Eso está cambiando en los últimos desfiles de moda: ya no son solamente niñas de 14 años anoréxicas, son mujeres mayores, inclusive con el pelo blanco, eso es interesante. Se está tratando de combatir esta cosa contra la edad para salirse de esos moldes y la diversidad racial también esta ayudando. Ahora se aceptan en las publicidades rostros que no son blancos. En los Estados Unidos la población afro no considera que ser demasiado delgada sea bello, hay una especie de orgullo en el cuerpo de cualquier tamaño que sea. Días atrás veía fotos de una cantante casi desnuda que consideraríamos con sobrepeso, pero no parece chocante, es distinto nomás.

La novela también aborda el amor entre mujeres.

A eso lo viví cuando era chica: mi madre tenía dos amigas que vivían juntas y se decía que eran íntimas amigas y lo habían sido desde la escuela y ahora, mirando atrás, me di cuenta de que eran pareja, a pesar de que nadie lo decía, pero era vox populi, todo el mundo lo sabía. En cambio, no se aceptaba de la misma manera el vínculo amoroso entre hombres. Dado el carácter de Miss Taylor y de Teresa, lógicamente iban a ser pareja.

Por lo que dice, pareciera que en algunos momentos los personajes se impusieran por sí mismos.

Los personajes hacen lo que les da la gana, yo los presento. Cuando mis nietos eran chicos decían que yo tenía un pueblo dentro de la cabeza y que yo vivía en ese pueblo. Y es la verdad, es un pueblo lleno de personajes que hacen lo que quieren. Van entrando en un libro a medida que los necesito, pero van guiando la historia en direcciones que, muchas veces, no tengo calculadas. No tenía calculado que Teresa y Miss Taylor se iban a conocer, pero necesitaba presentar la lucha de la mujer por el derecho a voto, entonces supuse que Teresa haría eso y que Miss Taylor, muy progresista, se engancharía con ella. Cuando empecé a hablar de Julián, heroico, legendario, seductor, el hecho de que fuera violento y abusivo se dio con el carácter, un tipo acostumbrado a hacer lo que le diera la gana.

Pese a ser muy emprendedora y de carácter fuerte, Violeta sostiene mucho tiempo la relación.



– I.A: Esa relación es completamente tóxica, ella la soporta por años en parte porque no lo ve. En la fundación que trabaja con mujeres abusadas y personas LGBTIQ+ a menudo nos toca ver, después de haber logrado poner en marcha una estrategia para sacar a una mujer de una situación de violencia, el poder tremendo del abusador y una debilidad casi crónica de la víctima que no logra identificar lo que le pasa. Cuando Violeta ve eso en otra mujer, le pone nombre y crea una Fundación. Tiene la posibilidad de ganarse la vida en una sociedad donde las mujeres no podían hacer eso, no las educaban. De las amigas de mi madre alguna que haya triunfado sola económicamente, que yo me acuerde, ninguna. Las grandes emprendedoras de Latinoamérica provenían de la clase media, de escuelas públicas, una clase luchadora, mujeres que echaron adelante la educación, la salud, las reformas políticas, ellas fueron las que consiguieron el voto.

En la novela aparece una figura entrañable para Violeta, el tio Bruno, padre de Teresa, ¿hasta dónde la amistad puede reemplazar a la familia?

Perdí a mi familia cuando me fui de Chile, y mi familia era bastante loca voy a decir, un montón de lunáticos. Me sirvió para escribir “La casa de los espíritus”. Como he sido siempre desplazada he ido tratando de recuperar una familia con amistades, gente que no está relacionada por sangre. En Venezuela, por ejemplo, prácticamente nos adoptaron los Torres, mis hijos le decían primos a sus hijos, que fueron y siguen siendo mi familia, ahora viven en el exilio todos. Estados Unidos me casé con un hombre que tenía una familia completamente disfuncional, los tres hijos adictos, un horror, y traté de formar una familia con lo que pude. Ahora vivo en una casa muy chiquita y mi familia son mi marido, mi hijo, mi nuera y dos perros, ese es todo mi clan.

Por Claudia Lorenzón – Telam