Ingrid Grudke reveló que sufrió acoso sexual

La modelo dio detalles de un episodio que vivió cuando estaba trabajando en un comercial

Ingrid Grudke viene trabajando en el mundo de las pasarelas y se convirtió en una de las modelos más populares de la Argentina. Cuando ella tenía 23 años y daba sus primeros pasos sufrió acoso mientras estaba trabajando en un comercial. En esa época era bastante común que las mujeres pasaran por este tipo de situaciones.

“La pasé mal y me sentí incómoda muchas veces y era normal hace 25 años. En ese momento era natural y normal. Los hombres lo están viendo y cuando ellos empiecen a defender un poco entre ellos esto va a cambiar”, dijo la misionera en una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen en el ciclo Mitre Live.

“Hay hombres que se ríen aunque no estén de acuerdo. Cuando el hombre diga que no estuvo bueno lo que se hizo. Sino las mujeres quedamos como unas locas. La fuerza está en que los hombres ayuden y empaticen. Van a pensar distinto”, explicó Ingrid. “Son situaciones de acoso, de propasarse. El hecho de que vos trabajes con tu cuerpo y estés en ropa interior y mostrando lencería o haciendo una situación sexy, un comercial”, agregó.

Luego, Grudke dio detalles de situaciones incómodas a las que estuvo expuesta mientras trabajaba: “Muchas veces daba derecho a decir ´si ésta no tiene problemas en ponerse en tanga, le doy un chirlo en la cola y está bien´. En un comercial me pasó eso. Una situación incómoda y hasta el modelo me dijo. Antes era normal, me tocó la cola. Tenía 23 años. En ese momento lo hablé con mi compañero y me enojé varias veces. Cuál es esta situación”.

Por último, la modelo reflexionó: “Ahora todo el mundo lo subraya como una gran cosa pero en ese momento era normal. Hoy a nadie se le ocurriría hacer eso. Hoy quizás esa persona se pregunta por qué hizo eso. Está bueno evolucionar. Te hace sentir incómodo. No tiene por qué tener ese abuso de autoridad y no está bueno”.

Por otra parte, en el plano laboral, Grudke hizo su debut en un torneo internacional de Fit Model. Todo comenzó el año pasado en pleno confinamiento cuando sintió la necesidad de “mover el esqueleto para que no se atrofie”: “Empecé a hacer gimnasia con Analía, que es deportista profesional, ella es culturista. Arrancamos vía streaming tres veces por semana. En agosto vine a Misiones y en enero fui a Mar del Plata y la conocí personalmente”. Ya en el gimnasio que su profesora y el marido tienen en La Feliz Grudke siguió entrenando y ellos le sugirieron inscribirse en el concurso.

“Para mí es importante porque es una meta que uno se pone para exigirse para entrenar y buscar su mejer versión, animarse y quererse.Es motivador, a mis 45 no me pongo límites de edad, hay que hacer lo que uno quiera”, había dicho a Teleshow mientras se preparaba par competir de manera profesional en un torneo internacional. Su nueva pasión trascendió las fronteras y debutó en un concurso en Letonia. Luego, viajó a Sevilla a participar del concurso Arnold Sports Festival Europe 2021.