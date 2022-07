Ingrid Grudke: “Nunca me imaginé convertirme en actriz y modelo”

La destacada estrella argentina revivió, Vivo Para Vos, sus primeros pasos en el medio artístico y se emocionó mucho. Mirá el video.

En el aire de Vivo para Vos, tuvimos el gusto de recibir a la querida modelo, actriz y conductora de televisión Ingrid Grudke.

En un mano a mano muy interesante, realizamos un gran recorrido artístico por sus trabajos en el medio y revivimos memorables escenas en ficciones como “Alma Pura”, “Papá se volvió loco”, “Sos mi vida”, “Los Roldán”, “Las chicas del tercero” y “Mi lugar”, entre otras. “Nunca imaginé convertirme en actriz y modelo”, destacó sobre este momento del programa.

Por otro lado, la sorprendimos con cálidos saludos de colegas y amigos del ambiente como, por ejemplo, el modelo y actor Hernán Drago. “Hemos compartido muchos viajes, mates, charlas. Tanto que hemos compartido y lo que nos queda. Gracias por estar en los momentos felices y tristes“, dijo él sobre ella. En tanto, Ingrid se emocionó mucho y agradeció tan linda sorpresa.

También, habló de su pasión por el medio artístico y qué significa para ella ser parte del universo de la moda. “Ser modelo no es un sueño, es un trabajo … Con la ropa, uso todo diseño argentino. Me gusta disfrutar de lo que creamos. Todo lo que es diseño de autor. Viajo mucho por las provincias y me gusta ver cuando juegan con los géneros”, señaló.

Asimismo, habló de la dedicación y la pasión de ser parte del universo fit model: “Empecé a entrenar en cuarentena. En poco tiempo, mi cuerpo respondió rápidamente. No es lo mismo la pasarela de alta costura que esta exhibición muscular, que son cuatro poses reglamentarias que las tenés que hacer delante del jurado”.