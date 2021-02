Ingrid Grudke habló sobre su supuesto romance con un empresario

La modelo misionera expresó su enojo con la prensa luego de ser relacionada sentimentalmente a un empresario que ya había vinculado con Susana Giménez y que no era su pareja, Martín Colantonio.

Ingrid Grudke salió al cruce de los rumores que la vinculaban sentimentalmente a un empresario que no es su pareja, Martín Colantonio. A fines de enero, la modelo fue relacionada a Anibal Raúl Arrarte Artigalas, el mismo hombre que había intentado hacerse conocido a costa de Susana Giménez.

En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live (lunes a viernes a las 17 por el Instagram de Radio Mitre), Ingrid Grudke realizó su descargo sobre el tema, y apuntó contra el periodismo hablar de su vida privada sin chequear la información.

“A Martin (Colantonio) lo conocí en un verano acá en Mar del Plata mientras hacía la obra de teatro Como el culo y por supuesto que llevó un tiempo hasta que lo formalicé. Ya son más de años que estamos en pareja y estoy muy bien, lo pasamos juntos San Valentín”, comenzó diciendo la modelo, actriz y presentadora argentina, de 45 años de edad, sobre su presente amoroso.

En ese sentido, la oriunda de Misiones se refirió a la información que la involucró con un empresario llamado Anibal Raúl Arrarte Artigalas: “Suelo postear un montón de cosas pero poco de él y todo el mundo pregunta si estoy o no de novia. En los medios de espectáculos había aparecido un nombre que no era el de él. Sale el chisme y dicen que me separé. Pasa mucho eso. Primero pregunten”, lanzó Grudke, tirando por el piso la información que se había dado en Intrusos (América), donde confundieron a su pareja con el empresario marplatense.

“Aparte yo no me escondo, respondo a todo el mundo. Me parecía un buen momento para decirle todo lo que lo amo, él es mi novio y mi pareja”, aseguró, y evitó mencionar a Arrarte Artigalas, quien ya había intentado hacerse conocido contando que tenía “algo” con Susana Giménez. “Prefiero ni que lo nombres. Los portales siguen nombrando gente que no está conmigo. Primero chequeen y después nómbrenlo. Hay datos ciertos. Estuve en ese restaurant“, agregó sobre el lugar donde la vieron cenando.

“Alguien habrá pasado y supusieron que era tal. No crean todo lo que se dice. A veces haces mucho daño, ni sé qué es de la vida de ese señor. No me importa lo que digan. Tenemos una pareja muy segura y de mucha confianza“, remarcó. Y concluyó: “La base de nuestra relación es el diálogo. Y eso tiene que ver con el secreto de una buena pareja. Hay una construcción y un amor de alquimia“.

Sin embargo, Artigalas ya era conocido. O al menos había tenido sus cinco minutos. Resulta que en abril, en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio, el empresario difundió un video en Mar del Plata instando a todos a salir a la calle asegurando que ya no había pandemia.



“Se terminó. Ya está. A salir a la calle. Les mando un abrazo grande a todos. Bandera Argentina flameando. Arriba Argentina, arriba el resto del mundo. Espero que sigamos todos en la misma sintonía y se terminó. Ya está. No hay más. A salir a la calle”, decía en el video grabó Artigalas y que difundió a través de WhatsApp.

Pero el chiste le duró poco ya que la grabación llegó a manos de la policía. Artigalas terminó detenido en ese momento y su celular fue secuestrado, pero luego de que su abogado pidiera su excarcelación, recuperó su libertad. Aún así, quedó imputado violar los artículos 205 y 239 del Código Penal del a Nación.