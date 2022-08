Humberto Grondona reveló intimidades del día que Maradona bajó a Ruggeri del Mundial 2010

El hijo del ex presidente de la AFA, quien ejercía el cargo de subdirector de la selección argentina, recordó el momento en el que Pelusa conformó a su cuerpo técnico para la Copa del Mundo que se disputó en Sudáfrica. Las imágenes

La era de Diego Maradona como entrenador de la selección argentina no fue buena. El ídolo popular que se convirtió en leyenda en el Mundial de México ‘86 lideró un plantel que sufrió más de lo pensado para sacar los boletos a la cita de Sudáfrica. Y en la Copa del Mundo del 2010 se despidió con una humillante goleada adversa ante Alemania por los cuartos de final. Sin dudas, la dolorosa caída frente al combinado germano opacó los triunfos ante Nigeria, Corea del Sur, Grecia (los tres por la zona de grupos) y el representativo azteca (en los octavos de final).

Lo llamativo fue que después del fracaso deportivo, Julio Grondona, por entonces presidente de la AFA, analizó la continuidad del Diez en el cargo. Pero para ello exigía cambios en la conformación del cuerpo técnico. En las últimas horas, el ex subdirector de la selección argentina, Humberto Grondona, aseguró que Diego Maradona no quería a Oscar Ruggeri en su grupo de trabajo, a pesar de la postura que demostró el Cabezón durante innumerables apariciones públicas, en las que responsabilizó al ex dirigente de marginarlo del proyecto.

“Maradona no lo quería a Ruggeri en el cuerpo técnico y se lo dije. El tema fue que mi padre lo quiso llevar al Mundial de Sudáfrica y Diego no lo quiso”, apuntó el hijo del ex titular de la entidad de calle Viamonte. Humberto, que ocupó el cargo por debajo de Carlos Salvador Bilardo entre 2008 y 2010, profundizó: “Lo llamamos a Carlos Bilardo para ser Director de Selecciones y nos dijo: Si Maradona quiere, ocupo el cargo pero de lo contrario, no. Entonces nos juntamos con Diego, que llegó en un auto deportivo, y mi padre le explicó la situación, que aceptó muy emocionado y sin condicionamientos sobre la presencia de Carlos”.

“Una vez que aceptó, nos juntamos de nuevo con Diego y cuando anoto a Ruggeri como técnico alterno, automáticamente me dijo: Rompé ese papel porque no va”, detalló en una nota brindada en el canal de YouTube del Loco y el Cuerdo, realizado por el periodista Flavio Azzaro. “Cuando pasa todo, pregunté qué sucedía con Ruggeri y nos respondieron que no lo querían ni Diego, ni su familia”, continuó el entrevistado.

Además, el ex entrenador de Racing y Talleres de Córdoba sostuvo que Ruggeri fue la persona que “más traicionó” a su padre por “todo lo que le dio”. A su vez, Grondona explicó que Diego se “cortó solo” durante el Mundial de Sudáfrica y al mismo tiempo su padre no iba al predio porque veía “un ambiente raro”.

“Mi viejo lo veía bien durante los Juegos Olímpicos del 2008 y tenía el sueño de entrar al predio con Maradona de técnico. No había manera de hacerle entender otra cosa”, explicó. Y remarcó una sentencia que apuntó contra el ex colaborador de Pelusa: “Mancuso le daba los medicamentos y era empleado de Diego, por eso lo quiso en el cuerpo técnico. Y eso sucedió en su salida de la Selección, mi papá no lo quería en la Selección a Mancuso. Después saltó que le había robado en los negocios que tenían en China”.

Luego de dirigir a la Albiceleste, el ídolo popular continuó su carrera como entrenador del Al Wasl, Al Fujairah, Dinamo Brest y Dorados de Sinaloa, antes de volver al fútbol argentino para sumarse a Gimnasia de La Plata.