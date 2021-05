Horacio Zeballos quebró una histórica marca de Guillermo Vilas

En el Masters 1000 que se disputa en la Caja Mágica, el marplatense ganó el título de dobles con el español Marcel Granollers y llegó a los 17 trofeos en la especialidad, superando el récord que compartía con la leyenda que popularizó el tenis en la Argentina; “Es un privilegio”, dijo.

Si Horacio Zeballos (36 años) ya se encumbraba como uno de los mejores doblistas -sino el mejor- de todos los tiempos en la Argentina, la celebración en el Masters 1000 de Madrid lo encumbra todavía más. El marplatense y el español Marcel Granollers (35 años) se consagraron sobre el polvo de ladrillo de la capital española al vencer a los croatas Nikola Mektic y Mate Pavic por 1-6, 6-3 y 10-8 (súper tie-break). Así, Zeballos alcanzó los 17 títulos en la especialidad, superando la marca de Guillermo Vilas (16), la leyenda que popularizó el tenis en nuestro país.

“Es un privilegio y un honor superar al más grande. El dobles no era su especialidad, pero tenía una gran cantidad de torneo ganados. Y el hecho de ganar en Madrid, uno de los torneos más lindos sobre polvo de ladrillo del año, hace que esté sumamente feliz. Es un sueño”, apuntó el zurdo, actual número 7 del ranking mundial, aunque ascenderá al 5° (fue 3° en septiembre de 2019).

Para Zeballos, el del Mutua Madrid Open es el cuarto título de categoría Masters 1000, la más valiosa después de los Grand Slam. Ya había triunfado en Indian Wells 2019 (precisamente en pareja con Mektic), y en Montreal (Canadá) 2019 y Roma 2020, en ambas oportunidades con Granollers. Además, Zeballos y el catalán se impusieron en Buenos Aires y Río de Janeiro 2020.

Fue, sin dudas, una de las victorias más destacadas de la carrera de Zeballos y Granollers. Los balcánicos Pavic (número 1 del mundo) y Mektic (4°) forman la pareja más dominante de la temporada, con cinco títulos: Antalya, Melbourne 2, Rotterdam y los Masters 1000 de Miami y Montecarlo. Si bien el primer set fue un auténtico espectáculo de tenis con la potencia de Pavic y las hábiles manos de Mektic, Granollers y Zeballos mostraron coraje e inteligencia para obtener el segundo parcial. Y en el súper tie-break fueron más efectivos.

“Parecía que no podíamos encontrar la manera de hacerles daño. Con el formato que ahora tiene la definición del dobles, con el súper tie-break y la igualdad que hay, sabés que si en un momento lográs un quiebre del saque rival, te enganchás en el partido. Es como que siempre estás vivo. Y eso pasó. Esta es una de las experiencias más bonitas de mi vida”, expresó Granollers, el primer español campeón de dobles en Madrid y ex número 4 del tour.

Los campeones de Madrid embolsaron un premio de 62.760 euros y 1000 puntos para el ranking. La victoria en la Caja Mágica de Madrid les permite, además, colocarse en el escalón número 5 de la Carrera al Masters de Dobles en Turín (ya no se juega en Londres), ocupando virtualmente una plaza de acceso directo a las ATP Finals al cierre de la temporada. Vale recordar que en 2020 actuaron en la Copa de Maestros, en el O2 Arena londinense y llegaron hasta las semifinales.

Desde este lunes, Zeballos (entrenado por Alejandro Lombardo) y Granollers participarán del Masters 1000 de Roma, donde intentarán defender el título: como cuartos preclasificados, debutarán ante los argentinos Diego Schwartzman y Andrés Molteni.

Zeballos tiene dos grandes objetivos en la actual temporada: tratar de llegar a la cima del ranking y participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, en julio. “Ir a los Juegos Olímpicos es un gran sueño, especialmente porque nunca fui a uno y todo el mundo con el que hablo me dice que es único y una experiencia hermosa. Tengo muchas ganas de ir”.

Más allá de los nuevos desafíos que tiene por delante, Zeballos ya se ganó un lugar sumamente destacado en los libros de historia del tenis nacional.

El alemán Alexander Zverev, número 6 del ranking, conquistó el título individual en Madrid al derrotar al italiano Matteo Berrettini por 6-7 (8-10), 6-4 y 6-3, en 2h40m. El jugador de 24 años nacido en Hamburgo, ya había conquistado el trofeo en Madrid, en 2018, y ahora sumó su cuarta corona de categoría Masters 1000 (en 2017 obtuvo Roma y Canadá).

Para el romano Berrettini fue su primera final de Masters 1000. Desde este lunes subirá un lugar en el ranking hasta el 9°, desplazando a Diego Schwartzman al 10°.

