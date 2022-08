Homenajes a 50 años de la Masacre de Trelew

En el Espacio Memoria de la exEsma se realizará este lunes un acto convocado por un amplio arco de organizaciones en el que hablarán Fernando Vaca Navaja, Raquel Camps y Hugo “Cachorro” Godoy. El martes familiares y expresos políticos colocarán una placa en Caballito.

Familiares de las víctimas de la Masacre de Trelew, expresos políticos y militantes homenajearán con un acto en el pabellón central del predio donde funcionó la ESMA a los 19 militantes que fueron acribillados –tres sobrevivieron– por efectivos de la Armada argentina en la Base Almirante Zar el 22 de agosto de 1972, pero también a los presos políticos que organizaron de la fuga de la cárcel de Rawson, una semana antes.

“Elegimos hacer el homenaje cuanod se cumplen 50 años de la fuga como una manera de recordar la lucha de todos los compañeros y compañeras y el apoyo popular que recibieron, algo que siempre queda en segundo plano”, apuntó Silvio Montañana, referente de Peronismo 26 de Julio, una de las agrupaciones que organiza el acto conmemorativo junto a la Asociación Víctor Basterra de sobrevivientes y testigos de la ESMA, la Junta Interna ATE –ENTE, la asociación de Familiares de Trelew, la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo deMayo, la Federación Gráfic Ex Presos Políticos autoconvocados, entre otras.

El homenaje comenzará a las 13.30 del lunes con la colocación en el predio donde hoy funciona el Espacio Memoria ex ESMA de una placa recordatoria de las víctimas de la masacre de Trelew. A las 14, en el edificio conocido como “Cuatro Columnas” del predio hablará Fernando Vaca Navaja, uno de los seis dirigentes de Montoneros, PRT-ERP y FAR que lograron completar la fuga del penal de Rawson –lograron tomar un avión en el viejo aeropuerto de Trelew y llegar con él hasta Chile– aquel 15 de agosto de 1972. También lo harán Raquel Camps, la hija de Alberto Camps, uno de los tres sobrevivientes del fusilamiento quien fue asesinado años después víctima del genocidio de la última dictadura cívico militar; y Hugo “Cachorro” Godoy, secretario General de ATE Nacional y ex preso político.

“En tiempos de negacionismo y retorno de la nefasta teoría de los dos demonios, abonamos los sueños y proyectos por los que fueron desaparecidos los 30mil”, invita el comunicado de anuncio del acto.

El lunes se cuplirán 50 años de la operación que militantes de las organizaciones armadas del ERP, FAR y Montoneros organizaron con el objetivo de liberar a más de un centenar de presos políticos que se hallaban detenidos en la cárcel de Rawson, aunque solo una veintena lo logró. Seis dirigentes de las agrupaciones lograron escapar a Chile desde el aeropuerto de Trelew, otros 19 guerrilleros que evadieron la prisión llegaron minutos despué sde que el avión despegara y debieron entregarse horas después bajo la promesa de que serían llevados a la cárcel nuevamente, cosa que no ocurrió. Fueron trasladados a la Base Almirante Zar, alojados en calabozos y, una semana despúes, el 22 de agosto, fusilados: 16 fallecieron, tres sobrevivieron y con su testimonio lograron voltear la versión oficial de la dictadura de Alejandro Lanusse.

En tanto, el martes 16, a las 17, Familiares y expresos políticos de la cárcel de Rawson colocarán una placa recordatoria y realizarán un acto en la avenida La Plata 254 del barrio porteño de Caballito, en la Ciudad de Buenos Aires, donde en 1972 funcionaba la sede central del Partido Justicialista; en sus instalaciones fueron velados los cuerpos de tres de los fusilados: Ana María Villarreal de Santucho, Eduardo Cappello y María Angélica Sabelli.

En relación a ese predio, los organizadores recordaron que 50 años atrás, exactamente en ese lugar, “se produjo medio siglo atrás una feroz represión (por la Policía Federal a cargo del entonces comisario Alberto Villar), cuando se intentaba velar los cuerpos de tres de los fusilados” (por Villarreal, Cappello y Sabelli).



En el epicentro de las actividades, la ciudad de Trelew, el acto central tendrá lugar el lunes 22, a las 11, en el Centro Cultural por la Memoria -ubicado en la Ruta Provincial N° 8-, donde se colocarán placas homenaje y se presentarán murales; de todas formas, un momento clave será la visita a la base aeronaval Almirante Zar.



En los días previos y posteriores al acto central se desplegarán, también en Trelew, una variedad de actividades:



* Lunes 15: en el Centro Cultural por la Memoria de Trelew se proyectará “Ni olvido ni Perdón” de Raymundo Gleyzer; habrá una muestra artística colectiva “Homenaje a los 19 fusilados. La imagen como lugar de memoria” y se presentará el poemario “Detalles necesarios” de María Laura Burattini. El grupo de Teatro Político Trelew realizará la obra “Masacre” de Carlos Ríos, en el Teatro El Árbol, ubicado en Ameghino 764



* Martes 16: encuentro de estudiantes en la Escuela Aliwen en el centro cultural local; y se presentará el libro “Los desaparecidos en el Rugby”, de Carlos Ochoa.



* Miércoles 17: Interacción de los estudiantes con científicos denominada Eureka, en el centro cultural; y señalización de calle, en el Barrio 22 de agosto, en homenaje a Ricardo Cittadini.



* Jueves 18: encuentro de estudiantes Escuela N°712 y familiares en el centro cultural; se reunirá la Comisión de DDHH de Diputados de la Nación en la Legislatura de Chubut; y habrá un conversatorio con familiares de la Masacre en la Universidad Tecnológica Nacional ubicada en Av. del Trabajo y Gral Domingo Sabio, en Puerto Madryn.



* Viernes 19: se realizará un conversatorio “50 años después. Juicio a Bravo”, con lugar a determinar; un nuevo encuentro de estudiantes Escuela N°762 y familiares en el centro cultural; y la legisladora Victoria Montenegro presentará su libro “Hasta ser Victoria”, en el mismo lugar. También se colocará una escultura en homenaje a Abel Amaya en la escuela N°784 Ramon y Cajal 348; y se presentará la obra “EnSayo de María Laura Buccianti”, en homenaje a Ana María Villaroel de Santucho, en el teatro El Árbol.



* Sábado 20: charla “50 Años después”, organizada por la CTA y ATE, con la presencia del titular del gremio Hugo “Cachorro” Godoy en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; homenaje a Emilser Pereira cuyo nombre será puesto a una sala de redacción del Diario Jornada, se reunirá la Comisión contra la Impunidad y familiares, mesa redonda sobre Ciencia y Justicia en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; se presentará el libro “Vida de Perros” de Patricio Torné en el Museo de Artes Visuales (Mitre 299); y del libro ´”La Patria Fusilada” de Francisco Urondo, en el teatro El rayo Verde (Ameghino 113).



* Domingo 21: señalización de un sitio de la memoria y estreno del documental “La Casa de los Tíos” en el Espacio Incaa, ubicado en 9 de Julio 655.



A las 19 habrá una vigila cultural con la presentación de Teresa Parodi y Víctor Heredia, entre otros artistas.



* Martes 23: se realizará el Encuentro Red Federal de Archivos de la Memoria, Regional Patagonia con la presentación de una colección de archivos desclasificados a la cual asistirán referentes del CELS, Abuelas Plazas de Mayo, Memoria Abierta, en el Centro Cultural por la Memoria.