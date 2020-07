Holan dijo que Macri quiso meter preso a Moyano y lo cruzó Avruj

El ex técnico de independiente acusó a quien era presidente de complicar su estadía en el club. El entonces secretario de Derechos Humanos recordó que una vez lo abrazó en la Casa Rosada. Grinbank se metió y Pablo lo destrozó.

Ariel Holan denunció este sábado que Mauricio Macri quiso meter preso a Hugo Moyano” a través de Independiente y complicó su permanencia en el club y condicionó a los arbitrajes en sus últimos tiempos.

Le respondió el ex secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, quien no se refirió a los hechos mencionados por el actual entrenador de Universidad Católica de Chile, sino a un almuerzo que compartió con Macri en la Casa Rosada. El productor de espectáculos Daniel Grinbank le aportó una ironía y Pablo Moyano lo acusó de neoliberal.

PERO NO ENTIENDO, MACRI LE OBLIGO A LOS MOYANOS, HOLAN Y SU REPRESENTANTE A COMPRAR LOS PASES DE ESOS JUGADORES X ESOS MONTOS Y SUELDOS ? HTTPS://T.CO/3RZ82LVGYF — DANIEL GRINBANK (@GRINBANKDANIEL) JULY 11, 2020

“En 2018 y 2019, ese año y medio tuve una muy buena remuneración, pero hubo una serie de cuestiones que involucraron a la política argentina y yo estuve en una situación muy incómoda. Macri quería meter preso a Moyano y lo hacía a través de Independiente”, afirmó Holan, en una entrevista por Zoom con el club Sagab Hockey.

“Por eso tuve las cinco apretadas de la barra brava y por eso pasó todo lo que pasó. Se desvirtuó todo. Sino analicen los arbitrajes del 2018 y 2019. Sumado a los allanamientos al club y a la sede”, continuó Holan, que en diciembre de 2017 consiguió la Copa Sudamericana.

En ese mes, el Congreso debatió y aprobó la ley de reforma laboral que enfrentó a Macri para siempre a Moyano y su hijo Pablo, vice del club y animador de las manifestaciones contra la ley en el Congreso. De hecho, es mes fue allanada la sede y el gremio de camioneros fue investigado por presunta asociación ilícita junto al club que dirigía.

También esos días fue detenido Noray Nakis, por entonces vicepresidente de Independiente; y el líder de la Barra Brava Pablo “Bebote” Álvarez, quien según Moyano fue usado para aportar declaraciones en su contra.

Su detención y la de su hijo fueron ordenadas por el fiscal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera, pero fue rechazada por el juez de Avellaneda Luis Carzoglio, quien luego fue destituido por un jury de enjuiciamiento de la provincia.

“EN DEFINITIVA YA SABEMOS, QUIEN AGREDE, OFENDE Y MIENTE HABLA SIEMPRE DE SÍ MISMO NUNCA DEL ATACADO O ÉL AGRAVIADO. LOS HECHOS ANULAN CUALQUIER RELATO. EN ESTE CASO TAMBIÉN. LES DEJO MI OPINIÓN DE HOY EN @SOYDELROJOCOM @ARIELHOLAN_DT HTTPS://T.CO/FELCZWENDZ — CLAUDIO AVRUJ (@CLAUAVRUJ) JULY 11, 2020

Los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, reconocieron que enviaron dos agentes a su oficina para consultar si detendría a los Moyano y lo justificaron en la prevención de posibles disturbios. Deberán explicarlo en las causas que tramitan por espionaje ilegal en los juzgados de Lomas de Zamora.

En una nota de opinión al sitio partidiario Soydelrojo, Avruj no se refirió a la zaga judicial sino a un almuerzo que organizó en la Casa Rosada entre Holan y Macri en el invierno de 2018.

“Criticar o acusar tiempo después a alguien, en este caso a Mauricio Macri cuando en su momento, y no hace tanto, en un almuerzo en la Casa Rosada, del que fui partícipe y que se selló con un abrazo afectuoso y se le reconoció que era el modelo a seguir para el país, Independiente y el fútbol Argentino, (veníamos del fracaso de Rusia 2018), y que en el futuro había que buscar un sucesor que siguiera el modelo Boca, es solo para tomar a la ligera por la falsedad del contenido y para no sin dolor, decepcionarnos un poco más sobre quien lo hace”.

DE HECHO COMPLEMENTANDO LO DE MACRI DEL TWEET ANTERIOR , Q EN TU DESINFORMACIÓN ME IMPUTAS @PABLOMOYANO_OK , JAMÁS VAS A VER MI FOTO EN UN ACTO PROSELITISTA DEL PRO HTTPS://T.CO/4FR4SLPGO6 PIC.TWITTER.COM/RALEF2BPCY — DANIEL GRINBANK (@GRINBANKDANIEL) JULY 12, 2020

Grinbank no tuvo mejor idea que reproducir el diálogo en twitter con una ironía. “Pero no entiendo, Macri le obligo a los Moyanos, Holan y su representante a comprar los pases de esos jugadores x esos montos y sueldos ?”, en referencia a una crítica a su gestión por las adquisiciones de altos valores de futbolistas que no funcionaron.

Pablo Moyano no se lo perdonó. “Macri nos quería meter presos porque íbamos en contra de su proyecto político y económico de derecha, que bancaba el inútil de Grinbank . No nos quería meter preso a mí y a Hugo Moyano por los contratos y sueldos de jugadores que traíamos al club”.

“Siempre bancaste ese modelo neoliberal que despedía gente todos los días, que cerraba empresas, que multiplicó el índice de desempleados, que hizo crecer el hambre en el país y vos como empresario beneficiado con millones de dólares con los recitales durante su mandato, nunca dijiste nada”.

“Vos Daniel en el 2002 viniste al club a hacer negocios y cuando el club se estaba yendo a la B, desapareciste como lo hicieron muchos y solo algunos estuvimos ahí para defender al club. Hablás y criticas mucho pero cuando tenías que entrar y salvar al club no te presentaste. Porque en lugar de hablar no presentás alguna propuesta, somos una CD abierta a los consejos”, cerró.

Grinbank le recordó que nunca apoyó a Macri y su papá sí lo hizo en la campaña. “Celebró la predisposición del diálogo para el bien del Club que propones al final de la declaración. De hecho pedimos x nota información vital de datos económicos para hacer un diagnóstico y buscar soluciones. En cuanto a Macri quédate tranquilo q jamás apoye su proyecto neoliberal.

“De hecho complementando lo de Macri del tweet anterior , q en tu desinformación me imputas @pablomoyano_ok, jamás vas a ver mi foto en un acto proselitista del Pro”, cerró el productor, con una imagen de Hugo Moyano, Macri y Larreta.