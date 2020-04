Hizo un vivo en las redes, salió atrás su amante semidesnuda y reveló una infidelidad

Un profesional de la comunicación informaba desde su casa cuando, de pronto, su amante entró sin querer en escena. Las imágenes se viralizaron en las redes. El tremendo suceso ocurrió en España. Mirá el video.

Durante su reporte en vivo por Youtube, sobre el desempeño del gobierno español frente a la pandemia, el periodista Alfonso Merlos quedó en evidencia como infiel: un mujer en ropa interior, y no precisamente su novia, camina en la parte de atrás de la sala de su casa.

Merlos trabaja para un espacio informativo digital llamado ‘Estado de alarma’, que ha sido crítico de las medidas oficiales sobre la pandemia.

También es el novio de Marta López, exconcursante de Gran Hermano.

Ella, precisamente, ha comentado a algunos medios españoles, en medio de su frustración que “sabe perfectamente quién es” la mujer que se ve pasar por detrás del periodista, semidesnuda.

Merlos por su parte no ha querido responder de manera directa, según reporta la prensa española. “Se están haciendo interpretaciones libres, inexactas y que no son veraces. Soy fuerte y estoy bien, pero no quiero hacer declaraciones de ningún tipo”, dijo en una nota del diario ABC.