Historia de garra y coraje

Jesee Owens era aparte de un niño mas de color en el Estados Unidos de la década del 20 en Estados Unidos . Asmático y de familia pobre recolectora de algodón..Vio como el KKK quemo la casa de muchos vecinos negros .

Era asmático y con un crecimiento físico inferior a su edad.Un día un medico le recomendó que hiciera deporte , y mucho contacto con la naturaleza y así un día empezó a correr y correr , y se sintió libre y nadie lo alcanzaba.En la pista del colegio se destaco, era una Saeta y un especialista en el tema lo entreno y lo llevo ( Jesse no quería competir a los Juegos Olimpicos de Munich .

La Alemania nazi había preparado este Magno evento para demostrar al mundo su progreso y la superioridad física de su raza , habitaciones con el.mayor confort posible en la Villa Olímpica, salas de periodismo, Munich y toda Alemania en un despliegue único de Música y color , con aguas danzantes en sus plazas, ( para aquellos a quienes les interese , les recomiendo leer sobre Lenny Riefenthal y su película Olimpia para cuya realización fue contratada por los nazis.

Llego el día de los 100 metros en velocidad , toda la jerarquía nazi presente con Hitler ansioso de entregar la medalla a su campeón Ario.Pero lo imprevisto , ese día el asmático voló , como cuando escapaba del Ku Ku Klan , y los jerarcas se retiraron antes para no entregarle la medalla ni estrechar su mano.Todo Estados Unidos vibró y vivió el evento como un acontecimiento nacional .Muchos años después se le hizo un homenaje y ” fue obligado a ingresar por la puerta trasera , por la principal no entraban negros “.

Sin embargo amigos la historia no termina aun , jesse se encaminaba hacia la cuarta medalla consecutiva en los juegos, pero en salto en longitud debía vencer al deportista preferido de Hitler Luts Long que había escrito , ” Las razas y el color de la piel no determinan el destino de un pueblo ” .Se acercaba la definición para el salto en longitud y Jesse hizo sus dos primeros intentos nulos y le quedaba solo el ultimo , y sino clasificaba seguro el triunfo era de Luts Long , pero aquí lo inimaginable lo que hace al deporte y a las buenas personas verdadera sal de la vida: Luts se acerca a Jesse y le dice , ” tienes que tomar carrera bien atrás y tu salto no será nulo ” , Jesse lo hizo y gano su cuarta medalla.Al terminar el evento se dieron el ABRAZO.MAS HERMOSO DEL.MUNDO.

