Hernán Lombardi: “Macri se fue en andas de la Casa Rosada, De la Rúa se fue en helicóptero”

El ex funcionario de la Alianza y Cambiemos hizo un zoom con entrerrianos en el que criticó el armado de Pichetto.

Hernán Lombardi se despachó contra Miguel Pichetto en un zoom con el PRO de Entre Ríos y aseguró que el armado que está haciendo el ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri “es raquítico”.

El ex funcionario macrista dijo que Pichetto y la pata peronista de Cambiemos “quieren hacer creer que hay un peronismo histórico que se le va a rebelar a Cristina”. Pero aseveró que “corren detrás de falsas ilusiones” y remarcó que Macri es quien debe liderar a la oposición. También disparó contra ex ministros “que no se hacen cargo”. “Dicen ‘el gobierno de Mauricio’ y se olvidan que fueron parte”, se quejó.

“Mauricio se fue en andas de la Casa Rosada, De la Rúa se fue en helicóptero”, dijo Lombardi, que fue funcionario de ambos ex presidentes. Fue él quien ideó la gira de “Mauricio la da vuelta” luego de las primarias en las que Macri perdió por 16 puntos contra Alberto Fernández.

“Los dramas de 70 años no se resuelven en 4”, aseguró el ex titular del Sistema de Medios Públicos del gobierno anterior, aunque admitió que “tuvimos un divorcio de la gente”.

Eel zoom fue organizado por Gustavo Hein, presidente del PRO de Entre Ríos y participaron la diputada nacional Alicia Fregonese y el ex Secretario de Agroindustria Willy Bernaudo. También estaba Mauro Vazon, compañero de paddle de Rogelio Frigerio y el propio Macri.