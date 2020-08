Hace 32 años Alfonsín visitaba La Rural

Hoy se cumplen 32 años del discurso histórico de Raúl Alfonsín en la Sociedad Rural Argentina.

El Sábado, 13 de agosto de 1988, el Dr. Raúl Alfonsín realiza la tradicional apertura de la 102º Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional que se realiza la Sociedad Rural Argentina en el predio ferial de Palermo de la ciudad de Buenos Aires.

El presidente de la Sociedad Rural inicia los discursos realizando profundas críticas al gobierno nacional y le sede el micrófono al presidente Alfonsín quien antes de comenzar su discurso es víctima de silbidos y abucheos de algunos de los presentes que se encontraban en la tribuna bajo una copiosa lluvia.

El Dr. Alfonsín tras escuchar semejante recibimiento inicia sus palabras diciendo:

“Yo quiero comenzar por poner de relieve esto que está sucediendo esta tarde en la Sociedad Rural Argentina. Estas manifestaciones no se producen en tiempos de dictadura, aunque parece que algunos comportamientos no se consustancian con la democracia, porque es una actitud fascista no escuchar al orador.

No creo realmente que sean productores agropecuarios los que tiene este comportamiento, son los que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura.

Y son también los que se han equivocado y han aplaudido a quienes han venido a destruir la producción agraria argentina, no son los productores agropecuarios. Si alguien tiene interés de sacar ventaja electoral de un acto fundamental de la economía argentina, como es esta Exposición Rural, se equivoca.

Yo le agradezco al señor presidente de la Sociedad Rural Argentina, sus palabras críticas, sus vehemencias. Así es la democracia; continuamos en el diálogo de siempre y lo hacemos en esta discusión, que es la que no quieren escuchar los fanáticos en el país, la que no quieren escuchar los que se creen dueños de la verdad, la que no quieren escuchar quienes atentan en definitiva contra la convivencia de los argentinos.”

Raúl Ricardo Alfonsín (1927-2009)