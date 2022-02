Gustavo Valdés pidió ayuda a Estados Unidos para combatir los incendios en Corrientes

El gobernador correntino expresó en su cuenta de Twitter que necesitan más recursos para superar la emergencia ígnea.

Ante la emergencia provocada por las llamas en la provincia de Corrientes, el gobernador, Gustavo Valdés, informó este sábado que solicitó recursos a los Estados Unidos para combatir el fuego.

“Puesto que #Corrientes necesita de más recursos para superar la Emergencia Ígnea que atraviesa, solicité la colaboración de #EstadosUnidos a través de su embajador en #Argentina, Marc Stanley 🇦🇷 🇺🇸”, escribió en su cuenta de Twitter.

El gobernador habló y evitó “polemizar” con el gobierno nacional, pero advirtió que la situación “es muy compleja” y que solo la “naturaleza” lo puede terminar. Además, reconoció que no habló del tema con el presidente Alberto Fernández. “No, no hablé con el Presidente. Sé que el ministro Cabandié sobrevoló la zona, pero no voy a seguir polemizando con el Gobierno, pero seguramente -Fernández- está mandando ayuda y colaboración a través de sus ministros”, expresó.

Puntualizó que debe dejarse de lado “la grieta” cuando se trata de problemas ambientales porque “los daños que ha sufrido la producción, la flora y la fauna son muy importantes. Tuvimos que evacuar a muchas especies. Vamos a necesitar mucha ayuda cuando el fuego se vaya, pero, hoy, la prioridad es apagar los focos”. Además reconoció que otras provincias como “Jujuy, Córdoba, CABA, Misiones, Buenos Aires y Mendoza” enviaron refuerzos, pero que “lo único que puede parar esto es la misma naturaleza. Esperemos que el pronóstico no se equivoque”, sentenció.

Los incendios descontrolados en la provincia de Corrientes que ya arrasaron más de 785 mil hectáreas rurales parecen tener solución solo con la lluvia prevista para los próximos días. La provincia de Buenos Aires envió al ministro de seguridad Sergio Berni a las zonas afectadas, para “combatir las llamas”. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié sobrevoló las áreas comprometidas, pero 45 días después del inicio de los incendios y responsabilizó al gobierno provincial de no aceptar la ayuda a tiempo.

El Gobierno nacional, en articulación con autoridades provinciales, desplegó una serie de medidas para dar respuesta a la emergencia provocada por el avance de las llamas en Corrientes, mediante el envío de brigadistas, maquinaria pesada, helicópteros y aviones hidrantes, que buscan contener los incendios forestales y extinguirlos. La asistencia está a cargo de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Defensa y de Seguridad, y es coordinada por el Centro Operativo del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), informó hoy la Casa Rosada.

De ese modo, se enviaron a la zona afectada por las llamas brigadistas, maquinaria pesada, helicópteros y aviones hidrantes para contener el fuego y extinguirlo. Además, por indicación del Ministerio de Defensa se encuentran en la zona de los incendios más de 100 efectivos que colaboran con los brigadistas que trabajan para combatir las llamas. Mientras tanto, el Ejército y la Fuerza Aérea, por su parte, aportaron un avión, un helicóptero, equipos de radio y satelitales, remolques, cisternas para transportar agua y piletones para acopiarla, sostuvo el informe oficial.

Según datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), hasta el 16 de febrero las llamas habían arrasado una superficie de 780.000 hectáreas. El director nacional de Manejo del Fuego de la cartera de Ambiente, Alberto Seufferheld, cree que durante los últimos dos días “el poder de las llamas se hizo incontenible con la aparición de fuegos simultáneos”. La cobertura vegetal más afectada son los esteros (y otros bañados), donde se duplicó el área dañada, que pasó de 124.000 hectáreas a más de 245.000, según el informe del INTA.

Corrientes tiene afectada una superficie superior al 10% de su territorio y solo la lluvia, pronosticada para el jueves, puede dar un respiro. Las críticas por la demora de la intervención del gobierno nacional aparecen en cada lugar donde los pobladores ayudan a enfrentar las llamas. “En noviembre empezaron los incendios y vinieron recién hace dos semanas, cuando todo se transformó en una locura”, afirmó Diego Vallejos, un brigadista correntino. La infraestructura de Corrientes para enfrentar los incendios también resulta débil, a pesar de los 40 destacamentos de bomberos que hay en la provincia. “Hay muchas voluntades, poca logística y mucha desorganización”, reconoce un brigadista.

Hasta el momento, se registran 17 focos de incendio activos y se estiman pérdidas económicas por 20.000 millones de pesos, se informó oficialmente. Los departamentos correntinos más afectados por los incendios son Ituzaingó, con 138.100 hectáreas; San Miguel, con 93.713; y Santo Tomé, con 81.705 hectáreas.

Sergio Berni en Corrientes

El ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni, viajó en helicóptero hasta Corrientes el viernes con la intención de prestar ayuda en la lucha contra las llamas. A través de una serie de videos difundidos en sus redes sociales y comentarios a la prensa destacó la decisión que la provincia de Buenos Aires hizo “extendiendo una mano solidaria” y resaltó que “el gobernador de la Provincia -Axel Kicillof- ha puesto todos sus recursos a disposición”.

Sin embargo, la visita de Berni a los Esteros del Iberá no estuvo exenta de críticas que calificaron la presencia del ministro como una estrategia de campaña. “Todo el mundo critica pero acá no vi a nadie. Y nosotros estamos acá, porque hay que comprometerse, hay que trabajar y hay que estar”, respondió el funcionario para justificar su presencia.

El cruce con Cabandié

Los incendios y la falta de respuesta de la Nación reincidieron en críticas de la oposición sobre el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, quien sobrevoló el viernes las zonas más afectadas a 45 días de los primeros focos de incendio. Responsabilizó a la provincia por la propagación de los incendios porque “desde el 23 de enero venimos ofreciendo medios, y recursos humanos (brigadistas) a Corrientes y la solicitud de ayuda de la provincia fue enviada el 5 de febrero”, soslayó.

El Gobierno Nacional sostiene en el cargo al ministro e insiste, en base a declaraciones del propio Cabandié, que “los recursos de Nación” para hacer frente a la situación “estuvieron disponibles desde un principio” al tiempo que se detalló que los mismos fueron ofrecidos antes que los solicitara la provincia. Desde la el territorio de Valdés niegan las declaraciones y rescatan la actitud de Berni, que a pesar de estar “en las antípodas nuestras se comportó como un señor y se puso a disposición”. Al igual que Sergio Federovisky, quien secunda a Cabandié en la cartera nacional. “Él vino acá antes, sabe del tema y es una persona con la que se puede hablar”, aseguraron.