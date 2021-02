Gustavo Marangoni: “El Gobierno jugaba de local y se metió un gol en contra”

El consultor y expresidente del Banco Provincia remarcó que el plan de vacunación es “un tema sensible” en la sociedad y dijo que lo ocurrido “impacta negativamente” en la opinión pública.

-¿Cómo impacta en el Gobierno el escándalo por la vacunación VIP?

-Muy mal, porque la vacunación es un tema muy sensible en la sociedad y lo que sucedió impacta negativamente en la opinión pública. Este tipo de episodios dan lugar a determinados sectores que buscan generar intolerancia en la sociedad con mensajes peligrosos. En términos futbolísticos, el oficialismo jugaba un partido de local y se metió un gol en contra. El tema de la vacunación fue una torpeza total.

-Y le dejó la pelota servida a la oposición…

-Obvio. La oposición va aprovechar el error del Gobierno y va a intentar extender la polémica el mayor tiempo posible para sacar un rédito político.

-¿Cuál debería ser la estrategia del Gobierno para pagar el menor costo posible?

-El Gobierno no debería alimentar la polémica porque cometió un error grosero. Su peor estrategia sería salir a confrontar con la oposición y extender la discusión. La única manera de que se diluya este escándalo es dedicándose a gestionar más y a polemizar menos. También, el Gobierno debería aclarar las reglas y criterios de vacunación. Por ejemplo, informar que se va a inmunizar a los funcionarios del Ejecutivo.

-¿Cómo evalúa la reacción del Presidente?

-Estuvo bien, hizo lo que tenía que hacer. Ahora, la ministra Carla Vizzotti tendrá que transparentar la campaña de vacunación para que este episodio quede en el pasado.

-¿Qué opina de la gestión de Ginés González García?

-Es difícil ser ministro de Salud en una pandemia y no salir herido. En los últimos meses, Ginés no fue un hábil declarante y hasta se introdujo en temas y contradicciones que lo dejaron mal parado. No obstante, logró evitar el colapso sanitario y arrancó el proceso de vacunación, que se vio empañado por este escándalo.

-¿Este episodio puede tener un costo electoral para el Gobierno?

-Falta mucho para las elecciones, pero la evolución de la vacunación será clave. Todo dependerá de la cantidad de personas que se lleguen a vacunar hasta octubre. Si resulta exitoso o no el plan de inmunización.

Por Susana Maidana – Letra P