Guillermo Moreno: “El presidente no puede meterse en una compañía, abrir la caja y contar la plata”

Moreno volvió a cuestionar así el decreto que designó a un interventor del Poder Ejecutivo para la exportadora de granos que se encuentra en concurso de acreedores y, como parte de su crítica al Presidente, señaló: “Perón hace 70 años que dijo dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”.

“Alberto Fernández no puede meterse en una compañía, abrir la caja y contar la plata, eso no es de derecha ni de izquierda, eso no lo puede hacer”, sentenció el ex funcionario en diálogo con la Rock and Pop. En ese sentido, subrayó que “la expropiación es legal, lo que no es legal es la intervención” y agregó: “Imaginate a Macri si hubiese visto que tenía esa facultad, no quedaba ni una empresa, se las quedaban todas. No les demos ideas”.

“Que Alberto Fernández no sabe de economía es claro. Ahora parecería ser que no es que no saben de economía, no saben la diferencia entre un remito y una factura”, disparó el ex secretario de Comercio.