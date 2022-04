Guillermo Moreno: “Alberto Fernández es un inepto, Cristina lo sabe y es la responsable”

El exsecretario de Comercio Interior afirmó que el Presidente “no está a la altura de las circunstancias y tiene que renunciar”. Propone que Cristina Kirchner también dé un paso al costado y que entre en vigencia la Ley de Acefalía.

El ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, habló con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil acerca de la realidad económica de la Argentina y cómo esto repercutirá en las elecciones de 2023.

F: España tuvo más del 9% de inflación, la mayor inflación en 35 años. ¿Qué está pasando en el mundo con la inflación?

Hay un desorden generalizado provocado por la pandemia, que trajo una enorme disminución de la oferta a escala global. Por eso cuando Alberto Fernández e incluso Cristina Kirchner empezaron a hablar de “Juan Domingo Biden”, algunos economistas del peronismo le dijimos “mire, no cometan ese error, porque ningún socialdemócrata puede considerarse cercano, con sus visiones modernas, a un pensamiento clásico y transformador al mismo tiempo como es el peronismo”.

Juan Domingo Biden cometió un gran error: en vez de continuar con las políticas de Trump, transformó una política en la cual había un defecto de oferta en un exceso de demanda, en una economía central y dinámica como la norteamericana.

Lo que nos acontece en la Argentina deviene de incorrectas decisiones ya tomadas a fines de 2012, 2013, cuando en el seno del gobierno peronista de aquellos tiempos, hubo un debate de si nuestro modelo de sesgo hacia el consumo tenía que transformarse en sesgo a la inversión, esto es priorizar la producción por encima del consumo. En aquel momento, la Presidenta tomó una decisión y a la postre estamos pagando las consecuencias en la Argentina, donde tenemos un claro problema de oferta y no un problema de demanda.

F: Para traducírselo a la audiencia, en esa disyuntiva entre seguir apostando al consumo o apostar a la inversión, usted estaba para apostar a la inversión para que hubiera más oferta. ¿Le entiendo bien?

Nosotros decíamos, al interior del gobierno, que estábamos con un serio problema de haber alcanzado límite de producción. Había que tomar las decisiones para alentar la inversión. Se hicieron las reuniones, se juntaron con los empresarios, con los sindicalistas, se hicieron reuniones conjuntas pero la decisión fue otra.

F: Ayer entrevistamos a D’Elia y él decía que el gobierno de Cristina dejó de ser kirchnerista, que el verdadero kirchnerismo era el de Néstor Kirchner y que Cristina se alejó del peronismo mientras que Néstor Kirchner, no. ¿Usted está diciendo que también Cristina Kirchner en su primera o segunda presidencia, tras la muerte de su marido, se alejó del peronismo?

En los últimos dos años irrumpe Axel Kicillof en el manejo de la política económica, cambiando radicalmente el esquema de acumulación de capitales. El debate era qué hacíamos con el déficit fiscal. Mientras que los economistas del peronismo decían “mire, se está acelerando el déficit fiscal, esto hay que terminarlo, no se puede gastar más de lo que se recauda”. Venía Kicillof y decía “no, pero no es así, esos son ajustadores seriales y los gobiernos pueden vivir gastando más de lo que recaudan”.

Es lo que aconteció en el primer año del gobierno de Alberto Fernández, cuando dijo “bueno, no, porque nosotros entre la salud y la economía elegimos la salud, total empezamos a regalarle plata a la gente aunque no trabaje”. La base de un buen gobierno peronista es crear trabajo, en el sector privado obviamente porque se complementaba con un gobierno esclavo de un pueblo libre. Por eso la doctrina peronista es tan importante.

F: Y en esa doctrina peronista, ¿usted se imagina que en 2023, ya sin el peso específico de ser primus inter pares el kirchnerismo, el peronismo va a ser quien elija el candidato del Frente de Todos?

Yo no le tengo miedo a las palabras. Alberto Fernández es un inepto, pero lo sabe Cristina; no está a la altura de las circunstancias, no está para ejercer este cargo, por lo tanto tiene que renunciar, dentro de la ley y el orden. Y Cristina Kirchner es la responsable política, ella sabe, ella lo echó dos veces y por lo tanto también tiene que renunciar. Generado esos extremos, están las condiciones dadas para una Asamblea Legislativa. Este proceso económico es irreversible.

Algunos lo quieren estirar y yo les digo “con De la Rúa nosotros en julio de 2001 ya sabíamos que tenía un proceso económico irreversible y que el hombre estaba enfermo”. Este hombre no está enfermo pero es así por naturaleza, cuanto antes terminemos con el agobio de este gobierno, aplicando la ley y el orden, aplicando la Ley de Acefalía, mejor va a ser. Si no va a ser la realidad de la calle, la calle cuando habla, grita y eso es lo que la política tiene que evitar.

F: Imagine que no se llega a esto que usted plantea y hay PASO el año próximo en el mes de agosto. ¿Usted cree que el peronismo se coloca por delante del kirchnerismo y que va a plantear un candidato presidencial que responda a esa tradición del peronismo?

Esto es irreversible. Entonces va a tener 20 puntos de diferencia, no es que llega el peronismo competitivo si sigue gobernando Alberto Fernández. Ya perdió las elecciones y todavía no empezó a operar el acuerdo con el Fondo. Dentro de tres, cuatro meses, cuando el FMI decidió sentarse en el único lugar donde podía sentarse para garantizar el cumplimiento de ese acuerdo, que es el Banco Central.

Esto lo venimos diciendo hace 60 días atrás. Miren que el brasilero que pusieron a cargo del hemisferio occidental no es un burócrata, ese muchacho fue presidente del Banco Central de Brasil en la época de Temer, cuando Temer lo primero que hace es expandir el déficit fiscal. Este hombre sabe trabajar con déficit fiscal, manejando la economía desde el centro, de lo peor que se puede hacer para manejar una economía que es el Banco Central.

Ya se sientan en el directorio del Banco Central figurativamente y van a empezar a tomar las decisiones para sacar plata. La inflación no va a ser un problema. Esta economía va a ser una recesión de una magnitud tal que de la inflación nadie se va a acordar.

Este gobierno le gana las PASO al anterior cuando el FMI había desembolsado 44 mil millones de dólares en un año. Así y todo perdió las elecciones Macri, por una diferencia que fue abismal. Imagínese lo que va a hacer prácticamente con las mismas condicionalidades pero sin desembolsos utilizables.

F: ¿Si sigue este gobierno, va a haber una derrota por 20 puntos a favor de Juntos por el Cambio?

Esto es la derrota histórica de la causa nacional. Mi obligación como militante peronista es buscar una solución a esto. ¿Quién va a representar a los sectores populares si el peronismo es derrotado en términos de proyección histórica?