Guillermina Valdés: “No necesito un hombre para estar preciosa”

La actriz y empresaria, que viajó a Uruguay por trabajo, aprovechó para ir a ver a Susana Giménez al teatro y salir con amigas. Mirá el video.

Guillermina Valdés está feliz y no lo oculta. La actriz y empresaria, de viaje en Uruguay por temas de trabajo, aprovechó la escapada para ir a ver Piel de Judas, la obra de teatro que tiene a Susana Giménez como gran figura y que la llevó hasta Punta del Este para disfrutar de una noche relajada con amigas. Interceptada por un movilero de Intrusos en el Espectáculo y halagada sin pausa por una señora que no paraba de exclamar lo hermosa que estaba, la expareja de Marcelo Tinelli despejó los rumores de un supuesto nuevo romance, destacó su gran presente y aseguró: “ No necesito un hombre para estar preciosa ”. Además, respondió con buena onda cuando le preguntaron por qué Candelaria Tinelli dejó de seguirla en Instagram.