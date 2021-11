Guillermina Valdés cruzó a Lourdes Sánchez por sus dichos sobre su separación de Tinelli

La empresaria aprovechó un frente a frente con la bailarina y le pasó factura, por opinar de su ruptura retro con Marcelo “faltando a la verdad”.

Memoriosa, Guillermina Valdés aprovechó una nota conjunta con Lourdes Sánchez en La Academia para pasarle una picante factura por hablar de su separación de Marcelo Tinelli, en junio de 2020, con información incorrecta.

Luego de cruzar más de una picante chicana en ShowMatch, Guillermina no se privó de hacerle un picante reclamo a Lourdes, en nota con La Previa de La Academia, programa de Ciudad Magazine que se emite de lunes a viernes a las 20 horas.

TREMENDO FRENTE A FRENTE DE GUILLERMINA VALDÉS CON LOURDE SÁNCHEZ

Guillermina Valdés: -Lourdes es brava. Cuando me separé de Marce, yo estaba sentada en mi casa y la veo haciendo un análisis, diciendo que ella sabía por qué me había separado. ¡Y estaba tan lejos de la verdad!

Lourdes Sánchez: -¿Por qué era, Guille? ¿Qué dije?

Guillermina: -Dijiste que él me había dejado a mí, que vos lo sabías, que tenías ese dato. Y yo dije “¿y esta qué sabe?”.

Lourdes: -Ay, sí, fue en LAM, me acuerdo.

Guillermina: -Yo me senté con el mate, con las pantuflas y dije “¡eh!”. Más allá de lo que haya pasado, me pareció tierna la seguridad con la que lo dijo. Y dije ‘¡Qué loco! Hace algo que yo no podría hacer nunca, que es hablar de algo que no es cierto y con tanta seguridad’”.

EL PALITO DE LOURDES SÁNCHEZ A GUILLERMINA VALDÉS TRAS SUS CHISPAZOS EN LA ACADEMIA

Luego de que Ángel de Brito asegurara que Pampita y Guillermina Valdés no ven con buenos ojos la suplencia de Lourdes Sánchez en el jurado de La Academia, la pareja de Chato Prada apuntó contra la pareja de Marcelo Tinelli.

“Ella va anotando, como hace Karina La Princesita, y después en algún momento te lo tira todo y te pasa la facturita“, lanzó la conductora de La Previa de La Academia, picante con Guillermina.