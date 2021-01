Graciela Camaño: “Cristina Kirchner conduce el gobierno nacional”

“Me considero una diputada opositora, no estoy conforme con la dirigencia política, porque se ha perdido mucho nivel con los años”, dijo la legisladora de Consenso Federal en Radio Rivadavia.

Graciela Camaño, diputada de Consenso Federal, habló este domingo y se expresó muy claramente respecto de la situación interna del Gobierno y su balance de poder.

“No estoy conforme con la dirigencia política, se ha perdido mucho nivel con el correr de los años”, dijo Camaño, quien además ha afirmado que en el Gobierno Nacional “no hay una conducción, porque la gestión política la conduce Cristina Kirchner“.

“Me considero una diputada opositora al Gobierno. No estoy de acuerdo con muchas cosas que se hacen y no me gusta la gestión actual“, comentó la dirigente durante una entrevista radial con el programa “Lado P”, conducido por Eduardo Paladini, Sergio Danish y Elizabeth Peger por Radio Rivadavia.

“No es una cuestión de ahora, viene de hace bastante y es un problema serio que tiene el Congreso”, sostuvo Graciela Camaño.

También manifestó que “muchos (de los legisladores) tienen la mentalidad de la disciplina partidaria, por eso no debaten ni dentro ni fuera de los bloques”.

Así mismo, Camaño se expresó sobre su postura personal, a veces más cerca o más lejos de la gestión del presidente Alberto Fernández. De este modo, relativizó la relación política que lleva adelante con el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, puntualizando que “está vinculada a que él es el Presidente de la Cámara y yo soy una diputada”.

Respecto de la pandemia de coronavirus, sostuvo Camaño: “Se hizo lo que se pudo con la pandemia”, calificando el grave flagelo como “un fenómeno universal y un desafío a la dirigencia política, que no estaba preparada para algo así”.

“La Ciudad de Buenos Aires gestionó bien la pandemia y tiene un excelente ministro de Salud como Fernán Quirós, pero en Formosa hubo un gran abuso del poder para evitar los contagios”, agregó.

Por último habló Camaño respecto de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), puestas en el centro de la polémica, que en 2021 tendrían que llevarse a cabo en agosto como antesala de los comicios legislativos.

“En 2019, Cambiemos y todos los que estaban cerca de ellos plantearon una crítica enorme hacia las PASO por el costo que generaban, pero todos los partidos pretenden que existan las PASO. Ahora, hay que mirar bien cuándo se van a hacer. No resulta aceptable que generen inconvenientes al proceso de gobernanza”, manifestó Graciela Camaño.