Graciela Alfano y los detalles de su relación prohibida con Carlos Menem

Entre detalles de su intimidad, la estrella contó que el exmandatario la invitó a vivir con él a la Quinta de Olivos

Este sábado, Graciela Alfano estuvo como invitada en PH: Podemos Hablar (Telefe) y allí se refirió a su affaire con Carlos Menem, y reveló un inesperado detalle del expresidente como amante.

Sobre su relación con Menem, Alfano aseguró categórica: “Ponía mis condiciones. Le decía ‘vos sos presidente desde hace dos minutos, pero yo soy Graciela Alfano desde hace veinte años’. A mí me gustaba la imagen de él cuando estaba patilludo, me gustaba esa cosa de caudillo del interior”.

Luego, la actriz sorprendió al revelar que el exmandatario tuvo con ella algo que excedió a la aventura de un momento. “El tema es que el tuvo un enamoramiento fuerte conmigo. De hecho quiso que yo me fuera a vivir con él a Olivos cuando Zulema se fue. Me lo pidió y yo le dije que no, porque el subsecretario de turismo de él era mi marido”.

“Después de decirle que no, que yo a Olivos no iba, se fue enfriando la cosa. Después tomó un camino que qué se yo, él se volvió esa especie de ‘presidente sex symbol´ que salía con todo el mundo pero a mí se me había pasado la historia”, agregó Graciela Alfano sobre el devenir de su historia con Carlos Menem.