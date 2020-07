Grabois: que fácil es pegarle a Julio De Vido

La joven promesa, Juan Grabois, uno de los preferidos del Papa Francisco, de la misma forma en que suele dar una bocanada de aire fresco a lo pestilente de la clase política Argentina, suele arremeter, como si no hubiera un mañana.

Por momentos desconcierta por su exceso de purismo, nada de esto debe tomarse como una acción de deslegitimación a su persona y mucho menos a sus respetadas posiciones, el embriagante ámbito de referencia celestial que lo avala para ir mas allá de la línea no es más que alguna licencia que se toma a la hora de sentenciar donde se encuentra parado, de por sí estoy convencido que a otros actores que se referencian con el pontífice argento del cual este cronista reconoce también formar parte.

Sería muy importante que repase la obra maestra de Francisco, “Laudato si”, tal vez encuentre algo de sosiego y prudencia a la hora no solo de apuntar a compañeros del frente que él mismo integró y que, además, sufrieron cárcel injusta como es el caso de Julio De Vido.

Más espiritualidad y menos rosca.

El punto no es caer en el falso debate de la interna, Grabois se equivoca en atacar a el ex ministro, se bancó 2 años de prisión totalmente injusta, sin haber contado con las garantías que el proceso debía tener. Un montón de gente cercana a él, como es el caso del diputado Eduardo Valdés, terminaron pegadas a las operaciones desde el lugar de detención en el que Julio De Vido se encontraba.

Saltar con las internas para más posicionamiento, lo acerca al lugar en común al que Juan Grabois trata de alejarse.

Cuidado, la percepción es que acordar con la ministra de Macri para obtener más planes sociales lo exculpa de todo mal, cruzar a el ex ministro de planificación de Cristina, lo canonisa.

Absurdo es una crítica para congraciarse con Alberto Fernández, con el costo de alejarse de lo inmaculado que se quiere mostrar. Por el contrario, lo convierte en más de lo mismo. Convengamos que en estos momentos decir lo que dijo no fue ni justo ni oportuno.

Juan Grabois de ingenuo no tiene nada, si se siente afectado por las declaraciones que hizo Hebe de Bonafini y Julio De Vido, me pregunto ¿Como es que no se percató que Hebe y Julio expresan a Cristina?

En el artículo que Alfredo Zaiat escribe en Página/12 el 12 de julio, y que Cristina Kirchner sentenció como “el mejor análisis que he leído en mucho tiempo” es el embrión de este culebrón, que Juancito evita enfrentar, que es fácil es pegarle a Julio De Vido y a Hebe de Bonafini. Ambos demonizados por la concentración mediática comunicacional, pero en realidad la verdadera jugada doble y combinada es evitar la crítica directa a la mismísima Jefa de jefes CFK.

Por todo esto resulta más fácil cruzar a Hebe de Bonafini y al ex ministro de planificación, que no hacen otra cosa que expresar en el artículo de referencia, las criticas que la ex Presidenta de los argentinos esputó sobre el presidente Alberto Fernández.

Seguro que esto (lo de salir en defensa de Alberto Fernández) no es otra cosa que exhibirse como el defensor de las posturas que Alberto Fernández adopta. Ya quedo lejos en el tiempo, Juan le decía a los suyos, “rompemos con el gobierno, sino cambian de rumbo”.

Cuenta un proverbio Árabe, “si vives en una casa de vidrio no arrojes piedras”

Por Alejandro Salomón