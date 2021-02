Google, el oso que nos abraza

El lanzamiento de Google Showcase en Argentina genera una nueva señal de alerta para la industria periodística en general y, en especial, para el Estado y la dirigencia política institucional.

Desde la posición dominante (¿hegemónica?) que ostenta Google en la circulación de la información a nivel global, Showcase se postula como la puerta de acceso a contenidos periodísticos de “los principales medios regionales e independientes” de nuestro país, seleccionados discrecionalmente por el gigante de la red en una dirección que acentúa la notable concentración mediática en la Argentina.

En los últimos años, las compañías dueñas de las grandes plataformas han logrado constituir un ecosistema supranacional donde proliferan esquemas de “nuevos negocios exitosos”, violando todo tipo de normativa comercial, tributaria y laboral. La utilización de vacíos legales en todo el mundo, incluida la Argentina, ha permitido la proliferación de la llamada economía de plataformas (Uber, Glovo, Pedidos Ya y muchas otras) que esquivan todo tipo de regulación vigente para el sector y eluden todo tipo de responsabilidad.

A través de la imposición unilateral de algoritmos, además, ha proliferado el discurso de odio, racismo, xenofobia, discriminación, acosos y toda clase de malas prácticas beneficiadas por la falta de control de los estados y la falta de comprensión del ecosistema digital.

El caso de Google a partir de su servicio Showcase se presenta como “un producto que trae beneficios concretos para la industria periodística del país y sus audiencias. Showcase pone un especial foco en “los principales medios regionales e independientes y en el papel que este tipo de medios locales juegan en la vida cotidiana de los argentinos”, pero quien determina cuáles son los “principales” o su carácter de “independientes” es Google, quien se arroga la constitución de categorías y define atributos para los medios según su creencia y punto de análisis.

Por otra parte, plantea que Showcase “se trata de un programa de licenciamiento de contenidos en el cual se les paga a los medios para que seleccionen los artículos periodísticos que aparecerán en los paneles de historias de Google Noticias y Discover por ahora, y en el futuro en otros servicios también”. Es decir, reconoce un reclamo histórico de los medios sobre la propiedad intelectual y autoral del contenido periodístico, al cual se había negado sistemáticamente, pero sólo confía en un puñado de medios para lograr garantizar la independencia y calidad de contenidos para sus usuarios.

Today we’re announcing that Google News Showcase, our new product experience and licensing program for news, will begin rolling out with local, national and independent publishers in the U.K. and Argentina -> https://t.co/CV3mFa2QUK pic.twitter.com/GGInFmarIo

Un paralelismo con el mundo analógico, a partir de la irrupción de internet en nuestra vida cotidiana, muestra que Google avanzó y fue constituyéndose como el dueño de la bobina papel, fijando el precio de referencia del CPM a valores de remate para conquistar la pauta que estuviera disponible en el mercado, en los tiempos donde nadie comprendía cómo sería el negocio en internet. Esto no es culpa de Google, una empresa que decide cómo quiere desarrollar su negocio. La posición dominante conseguida es consecuencia de la falta de regulaciones y tributos respecto de los que se desarrollaron en el mundo analógico y, también, de todo lo que los productores de todo tipo de contenidos le hemos puesto a disposición para constituirse en el catálogo más importante de textos, audios, videos y toda clase de archivos que la humanidad recuerde. Tal es así que, a escala mundial, la palabra buscar ha encontrado su sinónimo en googlear.

Google just announced a deal with News Corp. I hate this. It means that media blackmail works. It sets a terrible precedent for the net. It gives Google yet more power over news. It is a win for the devil, Murdoch. I really hate that.

— Jeff Jarvis (@jeffjarvis) February 17, 2021