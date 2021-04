Google deberá eliminar el video de la discusión de Rocío Oliva con Diego Maradona

La grabación se había viralizado en 2014. En su momento, ella explicó que solo le había mandado esa grabación a una persona.

Tras la presentación del Dr. Martín Leguizamón, el Juzgado Civil y Comercial Federal 4 falló a favor de Rocío Oliva y Google deberá eliminar el video de la polémica discusión con Diego Maradona.

En el documento, al que accedió Clarín, la Justicia ordenó de forma urgente “el bloqueo, desindexación, y eliminación, en forma inmediata, de sus resultados de búsqueda del video de carácter íntimo que se exhibe, donde la accionante se encuentra involucrada, y que ha sido indexado contra su voluntad, como así también el acceso a la totalidad de páginas, sitios web, y enlaces donde se exhiba dicho video”.

Además, en otra parte de la resolución se destaca que en el plazo de dos días y, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, Google deberá efectuar las diligencias necesarias a los fines de proceder al bloqueo, desindexación y eliminación de la grabación.

El video del escándalo

En el 2013 Diego se había separado de Verónica Ojeda y le declaraba su amor a Rocío. Al año siguiente, la pareja estaba instalada en Dubai. Aunque se habían comprometido hacía poco y se mostraban muy enamorados, solían protagonizar escandalosas peleas.

Tal es así que el 27 de octubre del 2014 en Nosotros a la mañana (eltrece) mostraron un polémico video de 43 segundos donde aparece la pareja discutiendo.

Aparentemente filmado por Oliva, se observa a Maradona que deja de mirar la televisión para increpar a su novia: “Seguí mirando, seguí mirando tu teléfono vos”. “Pará, loco, ¿pero no puedo mirar mi teléfono?”, le responde ella. “Dejá de pegar”, exclama cuando Diego tira un manotazo al aire.

Dos años después de su separación, en junio del 2020 la futbolista conversó con Intrusos (América) donde habló de su relación con el Diez y recordó el episodio del video.

En aquella oportunidad había dicho que no lo extrañaba porque él ya era parte de su pasado, pero había aclarado que mantenían una buena relación. “No sé si fue el amor de mi vida porque tengo 29 años. Fue un hombre importante en mi vida, pero no sé si el más importante”, había afirmado.

Tras destacar que mantuvo un intenso noviazgo de seis años y que tuvo que prepararse para la separación, recordó: “Él me decía ‘si no estás conmigo algo te va a pasar’. Una vez me dijo ‘si nos separamos yo te meto presa’. Cuando charlamos me pidió perdón arrodillado. No me separé antes porque era más chica, había cosas que no entendía. Después me puse más canchera en otras cuestiones”.

Respecto al video negó rotundamente que Diego fuera violento: “Me sacó el teléfono. Está mal, pero no me dio un cachetazo, no hubo otra cosa. En ese momento dijeron que el video yo lo había viralizado, pero yo solo se lo mandé a una persona”.