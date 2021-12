Golpes de calor en perros y gatos: todo lo que hay que saber

Qué hacer cuando las temperaturas aumentan en esta época del año

Se acercan los calores y nuestro país tiene zonas muy calurosas. Se acerca la estación donde tanto el perro como el gato, sobre todo el perro, pueden sufrir lo que se llama golpe de calor.

Para prevenir el golpe de calor, lo que tenés que hacer es en el caso del perro, es ponerle a disposición agua a temperatura ambiente, no le agregues cubitos ¿sabés por qué? Porque el agua helada se toma menos. El agua temperatura ambiente renovada varias veces en el día va hacer que el animal tome más agua y de esta manera compense Hay que estar atentos cuando los perros decaen. Puede ser por el calor Foto: Robert Günther/dpa

Ni el perro ni el gato, sudan ni transpiran. Tienen glándulas sudoríparas en las patas por lo tanto esa ducha de adentro para afuera que nos damos cuando transpiramos y le transportamos la temperatura corporal elevada el calor al agua y nos sentamos más frescos, el animal no lo siente

Por eso el gato en verano se lame más, por eso el perro jadea, estira la lengua, la dilata como si fuera un verdadero difusor de calor. No ates a tu perro. Dejalo que elija el lugar más fresco. Y no lo sometas a ejercicios en horarios o con intensidad que no está acostumbrado. Lo sacás a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde, y hacé ejercicio moderado.

Tema aire acondicionado. Si tuviste la posibilidad de adquirir Boxer, un Bulldog francés o uno inglés, es necesario que lo tengas bajo aire acondicionado en el verano, sufren mucho el calor porque no pueden compensar la temperatura al ser verdaderamente ñatos. Y recordá que el golpe de calor es una emergencia y una urgencia.

Los gatos se lamen más en verano por el calor (Foto: Depositphotos)

Te das cuanta con el decaimiento, a veces vómito, tiene las conjuntivas muy coloradas. Y el animal está como estuporoso, como perdido. Es una emergencia y requiere que concurras al veterinario más cercano porque está ocurriendo algo que puede llevarse la vida del animal.

*El Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook es médico veterinario. Especialista en Educación Universitaria. Magister en Psicoinmunoneuroendocrinología. Ex Director del Hospital Escuela de Animales Pequeños (UNLPam). Docente Universitario en varias universidades argentinas. Disertante internacional.

Por Dr Juan Enrique Romero- Infobae