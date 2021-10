Gloria Carrá habló sobre la obra “El recurso de Amparo”

La actriz habló con Catalina Dlugi también acerca de sus hijas, Ángela Torres y Amelia Cáceres. Su reflexión sobre la obra escrita por Laura Oliva.

En diálogo con Catalina Dlugi, en el ciclo Agarrate Catalina, (50) habló de la maternidad, de cómo se llevan entre sí sus hijas Ángela Torres y Amelia Cáceres (fruto de su relación con Luciano Cáceres) y reveló detalles desconocidos de su relación con su madre, ya fallecida.

“Amelia participó de una película. Está terminando sexto y ya pasa a primer año, y eligió un colegio especializado en arte. Eligió teatro. Va a ir para ese lado y también le gusta la música y canta relindo. Veremos qué hace, pero… ¡No se pueden escapar mis hijas!”, contó acerca de su hija menor, que tiene 12 años.

Gloria con Amelia, su hija menor. Foto IG.

“Amelia me enseña un montón y somos muy, muy compañeras. Hablamos mucho y de todo. Tiene un carácter muy lindo, por eso somos muy compinches y nos llevamos muy bien”, agregó.

Gloria también aseguró que Amelia y Ángela se adoran. “Hace rato que Ange no vive en casa, entonces, arreglamos para vernos de vez en cuando y que se encuentren. Tienen una linda relación”, afirmó.

La actriz, que está protagonizando la obra El recurso de Amparo escrita por Laura Oliva y que recrea su vida personal, se expresó acerca del instinto maternal y dijo que considera que sigue siendo “un tabú”.

“En la obra hay distintas miradas sobre eso. También está presente la mirada de una doctora feminista que expone esto, se pregunta por qué a una madre se la juzga si es que elige a una pareja por sobre el hijo, por ejemplo. Hay muchas miradas. Mi personaje es el que juzga a su madre, porque su hermana murió a los 32 años y ella de chica las maltrataba. Y también está el testimonio de la madre y la mirada de los demás. Es muy fuerte, porque se basa en los vínculos, y sobre todo en uno muy cercano, el de madre e hija”, dijo.

Y aseguró que la “movilizó muchos la obra”. “Cuando Javier (Daulte) me convocó para la obra, la leí y en seguida le dije que sí, porque resonaba muchísimo con mi historia, también. Yo también vengo de una historia difícil y muy complicada. Para mí, todos los martes es un poco un duelo, pero a la vez es como una limpieza. Siento que exorcizo mucho, que dejo mucho en el escenario. Me sirve mucho transitarla”, afirmó.

Ángela con Amelia, las dos hijas de Gloria Carrá. Foto IG

Gloria contó además que tuvo una relación difícil con su madre. “Ella no estaba bien de la cabeza y en ese momento no se estilaba hacer terapia; dependía mucho de la familia hacerlo o no. También había mucha ignorancia sobre eso, no se hablaba. Tuve una infancia bastante complicada en ese sentido”, aseguró.

Y agregó que trabajar en televisión desde chica la ayudó. “Trabajar desde chica me ayudó mucho para poder despegar, salir y tener ese aire necesario. Fue como parte de un juego”.