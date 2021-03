Gimena Accardi reveló en qué momento del día prefiere tener sexo

Se sometió a un cuestionario hot donde ventiló detalles de su intimidad con Nico Vázquez.

Gimena Accardi reapareció en la televisión después de mucho tiempo y no pasó inadvertida. Invitada al programa Los Mammones, se divirtió ventilando intimidades hot de su pareja con Nico Vázquez y entre picantes declaraciones, habló de la frecuencia sexual de su matrimonio en el 2020.

Fue durante la sección “24 a las 24”, donde el invitado debe contestar las preguntas con un cartel de “sí” o “no”. “¿Se te levantó la libido en cuarentena?”, indagó Jey Mammón y su respuesta fue espontánea. “Sí”. En ese momento, el conductor quiso ir por más y le repreguntó si el número había aumentado ya que era un dato que ella había revelado anteriormente. “¿Yo dije 4? No sé, no cuento. Pero estuvo muy bien la cuarentena”.

Las preguntas hot no cesaron y lejos de achicarse, Accardi brindó más detalles en el clásico ping pong. “¿Mañanero o nocturno”, fueron las opciones de las que no terminó eligiendo ninguna. “Si me das a elegir prefiero de tarde, 6, 7, cuando la gente está volviendo de laburar en horario pico, cuando Panamericana está rebalsada de autos”, lanzó tentada.

Sobre si perdonaría una infidelidad, después de 14 años de un sólido vínculo con el actor, acudió al humor y reconoció: “Entre nosotros sí, pero hay que decir que no, porque sino él…”.